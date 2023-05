Directo | Los sindicatos exigen a la patronal un acuerdo salarial antes del verano "o habrá conflicto social"

09:29 h

Unai Sordo y Pepe Álvarez, secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, han advertido a la patronal este lunes, Primero de Mayo, que debe haber antes del verano un acuerdo sobre los salarios si no quieren un conflicto social". Lo han hecho en una entrevista en Hoy por Hoy, en la Cadena Ser. Unai Sordo ha llamado "a la responsabilidad de las organizaciones empresariales" y ha señalado que se prepara una movilización en torno a los convenios colectivos que no se hayan desbloqueado. "No estamos hablando de una huelga general que no tendría sentido", ha aclarado en todo caso. Pepe Álvarez ha avalado esa necesidad de pacto sobre los salarios y le ha puesto fecha: antes del verano. "En este país hay mucha miseria y penuria", ha explicado Álvarez. "Hay mucha gente que recoge por la noche alimentos. Esto se sabe cómo empieza pero no cómo acaba. Se compromete la paz social, sin ninguna duda".