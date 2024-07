El PP prefiere evitar la "inestabilidad" de romper con Vox, pero se mantiene en la solidaridad en el reparto

10:00 h

El Partido Popular prefiere evitar la "inestabilidad" que generaría que Vox rompiese los pactos en las comunidades autónomas donde gobiernan en coalición o necesitan el apoyo de los de Santiago Abascal, si bien se mantiene en su apuesta por la "solidaridad" entre territorios para la acogida de los menores extranjeros no acompañados que llegan a Canarias, Ceuta y Melilla.

Así lo ha expresado el vicesecretario y portavoz del PP, Borja Sémper, en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha alabado la estabilidad que dan las regiones gobernadas por su partido frente a la "inestabilidad asfixiante" y la "incapacidad de gobernar" del Gobierno de España, que está cada día pendiente de los estados de ánimo de ERC y del 'expresident' Carles Puigdemont, o de "lo que hace Yolanda Díaz".

"Yo apuesto y sueño con la estabilidad y que la sigamos ofreciendo en las comunidades autónomas, por lo tanto espero y preferiría que no rompieran, pero allá ellos", ha explicado el dirigente del PP, ahondando en que si los de Abascal cumplen su amenaza de romper los pactos autonómicos si el PP acepta el reparto de menores extranjeros, serán quienes tengan "la responsabilidad" y quienes deberán dar "explicaciones".

En su opinión, los principales "perjudicados" de una ruptura entre PP y Vox serían "los ciudadanos", que son quienes siempre salen perdiendo del "juego táctico de partidos" y que se encuentran desafeccionados de la política viendo estos litigios como "las vacas ven pasar al tren".

Sémper ha proseguido argumentando que el PP tiene "una posición clara" en el reparto de menores que "pasa por la solidaridad" y por "la responsabilidad", entendiendo que "Canarias en España" y que "los canarios son españoles y requieren la solidaridad de todos los españoles". También busca "una política migratoria alejada de aspavientos y discursos populistas", y que sea "sensata y razonable".

Por este motivo, los "órdagos y amenazas" de Vox no son efectivos con los 'populares', según su portavoz, ya que no van a cambiar su posición en una "materia tan sensible y relevante" por "amenaza alguna de ningún partido". "Quizás las amenazas le funcionan a los independentistas con Pedro Sánchez. Con Alberto Núñez Feijóo, no funcionan", ha zanjado.