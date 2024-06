Suiza responde por tercera vez a García Castellón que no ve terrorismo en la causa contra Puigdemont

11:20 h

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha reiterado su intención de dimitir si sigue sin renovarse el órgano de gobierno de los jueces, alegando que es consciente de que si "no pinta nada" y genera más conflictos "de los que puede arreglar", habrá llegado el momento de renunciar al cargo, que podría ser "pronto".

"Mi idea es que cuando uno no pinta nada, cuando ya uno genera más conflictos de los que puede arreglar, pues hasta aquí he llegado. Ya veremos cuándo. Pronto", ha dicho en una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, donde ha detallado que si todavía no ha renunciado a la Presidencia interina del CGPJ es porque teme que se utilizaría "políticamente" y no tendría "la más mínima repercusión", como ocurrió con la dimisión de su predecesor, Carlos Lesmes.

Guilarte ha manifestado sentirse como un "juguete de otras tensiones", siendo criticado desde "izquierda, derecha y centro" a pesar de haber tratado de mantener una posición neutral. "Es un poco desalentador que cuando pretendes ayudar, se te cuestiona desde todas partes", ha declarado, subrayando además que su falta de apego al cargo le da la libertad para decir lo que piensa, aunque cada vez "con más desilusión".

Por ese mismo motivo, ha resaltado que mientras crea que puede "ofrecer algo", va a seguir intentándolo, aunque le "riñan todos", incluidos los vocales del CGPJ. Sobre la posible reactivación entre PSOE Y PP para la renovación del órgano, Guilarte se ha mostrado dispuesto a ayudar en lo posible, si bien ha enfatizado en que "cuando esto ya se agote" y cuando ya no le llame "nadie a los programas de televisión o radio", se preguntará: "¿qué pinto yo aquí?".