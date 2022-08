Directo | El fuego de Vall d’Ebo sigue descontrolado

16:12 h

El presidente y consejero delegado de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, ha dado positivo por covid-19, según ha confirmado este lunes el ejecutivo, añadiendo que experimenta síntomas muy leves de la enfermedad.

"He dado positivo por covid-19. Estoy agradecido de haber recibido cuatro dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech y me siento bien aunque experimente síntomas muy leves", ha comunicado Bourla. "Me estoy aislando y siguiendo todas las precauciones de salud pública", ha añadido.

Asimismo, el consejero delegado de Pfizer ha indicado que ha comenzado un tratamiento con Paxlovid, el medicamento antirretrovírico oral desarrollado por el laboratorio estadounidense para combatir el covid-19.

En este sentido, el ejecutivo ha recordado que Paxlovid no está aprobado, pero está autorizado para uso de emergencia por la FDA para tratar el covid-19 de leve a moderada en pacientes de alto riesgo mayores de 12 años, que pesen al menos 40 kg, que hayan dado resultados positivos en las pruebas virales de SARS-CoV-2 y tengan un alto riesgo de agravamiento de la enfermedad.