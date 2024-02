El PSOE defiende que "ha llegado hasta donde puede llegar" con la ley de amnistía mediante un "texto legal y seguro"

10:31 h

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha subrayado este viernes que "la legislatura no termina hasta el último día" y, aunque no ha dado a conocer una fecha, ha subrayado que "las elecciones no se adelantarán" y que "no existe tal posibilidad", para recordar que los anteriores comicios, de 2020, debían haberse celebrado el 5 de abril, pero las restricciones por la pandemia de la Covid-19 obligó a posponerlas hasta el 12 de julio.

En el pleno de control que está celebrando la Cámara vasca, la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha preguntado a Urkullu sobre los criterios que se utilizarán para determinar la fecha de las elecciones.

La cabeza de lista de la formación soberanista por Gipuzkoa ha afirmado que "respeta" que es competencia del lehendakari establecer la fecha de las elecciones, pero ha señalado que es necesario "planificar los cierres", por lo que considera que la situación actual "trae solamente inestabilidad y dudas".