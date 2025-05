Rusia lanza el tercer ataque masivo consecutivo a Ucrania con nueve misiles y 355 drones

09:50 h

El exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid desde agosto de 2019 a octubre de 2020, Alberto Reyero, ha asegurado este lunes en una entrevista en RNE antes de la declaración de tres ex cargos del Gobierno regional que "yo sí puedo dormir tranquilo, no se si otros podrán hacer lo mismo". "Muchas veces me preguntaron si pude haber hecho más, evidentemente, pero creo que fui el que más hice", ha explicado ya que él era el encargado de las residencias de mayores durante la primera ola de covid-19 en la región cuando murieron 9.468 personas. De ellas, 7.291 mayores, el 77%, lo hicieron sin ser trasladadas a un hospital a causa del conocido ya como Protocolo de la Vergüenza, desvelado por infoLibre, que impidió la derivación hospitalaria de residentes con mayor grado de dependencia física o con un mayor deterioro cognitivo.

Sobre la declaración que se producirá este lunes, Reyero ha asegurado que le "cuesta creer que una decisión de este calado la tome un director general por su cuenta". Dos de las personas que declaran este lunes son Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, que están considerados como autores de los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de residencias a hospitales

Para Reyero, lo que está claro tras cinco años es que "hay una falta de empatía clara por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid": "No han sido capaces de mirar a la cara a los familiares. Yo sí me reuní con ellos y no fue fácil". "Siempre he defendido que este tiene que ser un tema nacional, y nos tenemos que replantear a nivel nacional qué es lo que se hizo", ha afirmado.