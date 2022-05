Directo | Rusia confirma la toma de la estratégica localidad ucraniana de Liman

12:35 h

La candidata a la Presidencia de la Junta de Adelante Andalucía en las elecciones autonómicas del 19 de junio, Teresa Rodríguez, ha asegurado este sábado que recurrirá en las próximas horas a la Junta Electoral de Andalucía (JEA) para "reclamar nuestro espacio en los medios de comunicación", tras la reclamación presentada por Por Andalucía contra el plan de cobertura presentado para el 19J en la RTVA, por la cual "excluye" a la formación de Rodríguez de debates y entrevistas.

La líder de Adelante Andalucía ha advertido, durante la concentración de Marea Blanca en Cádiz, que el recurso de Por Andalucía "no nos parece razonable, porque al final es dejarle más espacio al bloque de derechas". "Si hay tres fuerzas de derecha y tres de izquierdas y quitas a una de la izquierda, no tiene razón de ser", ha detallado, destacando que "nuestro objetivo no es atacarlos, sino sumar en clave de oposición a la derecha".

En esta línea, ha afirmado que el estilo comunicativo de Inma Nieto "es más suave y parecido al de Juanma Moreno o Juan Espadas", por lo que "podrían haber valorado la complementariedad de otro estilo a la hora de enfrentar los bulos y abruptos a los que Macarena Olona nos tiene acostumbrados".

"Vamos a recurrir en las próximas horas a la JEA, e iremos a la Junta Electoral Central (JEC) y a los tribunales si hiciera falta", ha apostillado Rodríguez. "Si no, haremos uso de nuestra imaginación y de las redes sociales para hacer llegar el mensaje de una fuerza política netamente andaluza que defienda los intereses andaluces gobierne quien gobierne en Madrid y Sevilla", ha apostillado.