Las dos querellantes de la segunda causa investigada por muertes en residencias llegan a los juzgados

09:15 h

Carmen López y Ana Cristina Gómez, las dos familiares de víctimas de la gestión de las residencias en la Comunidad de Madrid durante lo peor de la pandemia, han llegado a su cita con la justicia antes de lo previsto. El reloj no marcaba ni las 9 horas de la mañana cuando las dos mujeres se sinceraron: “Hoy vengo muy nerviosa, la verdad”, ha confesado López. “Estoy esperanzada. Tengo dudas, claro, pero ojalá esto sirva para depurar responsabilidades”, ha añadido Gómez.

Ambas declararán como testigos este martes en el Juzgado de Instrucción número 6 de la localidad madrileña, el segundo que ha abierto una causa por un supuesto delito de denegación de la asistencia sanitaria por motivos discriminatorios. A la cita acudirán también como testigos el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca, y el responsable del plan de choque que incluyó una medicalización de residencias que jamás se produjo, Antonio Burgueño.

La citación se produjo la semana pasada, apenas unos días después de que otro juzgado, este de Madrid, abierta otra causa similar por orden de la Fiscalía. En ese marco, el pasado 26 de mayo acudieron a declarar como investigados el propio Burgueño y los dos exdirectores de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, ahora también imputados en Leganés. La cita, no obstante, se suspendió porque las defensas alegaron que no habían tenido traslado de la totalidad del expediente y no habían podido preparar la defensa.

En esta ocasión, las querellantes dudan de que ocurra. “Al venir como testigos y no llevar abogados será diferente. Aquella vez encontraron esa forma de dilatar el proceso”, ha lamentado López. En cualquier caso, tanto ella como Gómez valoran positivamente que se haya abierto esta nueva causa.

Informa Lara Carrasco.