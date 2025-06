Aldama aparece en la comparecencia de Leire Díez: "Es una mentirosa"

10:05 h

La militante socialista Leire Díez comparece ante los medios para dar explicaciones tras anunciar que esta tarde se dará de baja como afiliada del PSOE por los audios de la UCO. "Se puede ser socialista y realizar un trabajo periodístico de investigación", defiende en referencia al libro que estaría preparando sobre los casos de hidrocarburos.

"En mi investigación se han constatado delitos graves", asegura Díez. "He estado años investigando antes de los escándalos que han afectado al PSOE", afirma. "Solo se investigan las filtraciones al fiscal general y no las que nos afectan a los demás", apunta al tiempo que insiste en que lo publicado hasta ahora es una filtración "preparada" y que la grabación es "más larga".

"Mi trabajo no lo he llevado en nombre de nadie ni en representación de nadie", señala Díez que insiste en que "no soy ni empleada ni tengo ningún cargo en el PSOE".

"Solicité yo mi baja voluntaria", matiza Díez para "poder atender a todo el mundo y hablar de lo que ha pasado la semana pasada". "Ni fontanera ni cobarde, seguiré con mi trabajo para acabar el libro", concluye sin aceptar preguntar.