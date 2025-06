Ayuso abandona temporalmente la Conferencia de Presidentes al hablar el lehendakari en euskera

09:30 h

El presidente canario, Fernando Clavijo, ha dicho este viernes, antes de participar en la Conferencia de Presidentes, que no cree que "den los números" para llegar en esta reunión a un acuerdo en materia migratoria, como el que pondrán sobre la mesa esta comunidad autónoma y Euskadi.

"No venimos en el mejor contexto político, no soy muy optimista respecto a la posibilidad de que se alcancen acuerdos importantes para la ciudadanía", ha referido al recordar que "el reglamento establece que los acuerdos se tienen que tomar con la Presidencia del Gobierno y, al menos, dos tercios de las comunidades autónomas".

En esta Conferencia de Presidentes, Clavijo pedirá a sus compañeros presidentes de comunidades autónomas "que, por favor, dejen ya de utilizar tácticas para retrasar la salida -de los territorios frontera a los que llegan por vía marítima- de los niños que viajan solos", al tiempo que les recordará que "ya tenemos una ley" que establece cómo hacerlo.

"Puedo entender que la recurran, si les está generando daño a sus comunidades, pero no que se retrase la salida de esos niños porque estamos vulnerando sus derechos. Al Estado, decirle que no tiene sentido que el Supremo le tenga que decir, por tercera vez, que tiene que cumplir la ley y que esos menores extranjeros no acompañados que han solicitado asilo político son su competencia y tiene que poner los recursos y los medios" para hacerse cargo de ellos, ha aseverado Clavijo, según unas declaraciones difundidas por el gobierno canario.

No obstante, el presidente del Ejecutivo canario, que cogobiernan CC y el PP con apoyos de ASG y AHI, ha confiado en que "en el día de hoy, al tenerlos a todos sentados, pueda remover esas conciencias y que unos y otros dejen de buscar excusas y que se cumpla la ley nacional y los tratados internacionales que protegen a esos niños".