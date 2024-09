Feijóo reclama una inyección inmediata de 18.000 millones de euros para las autonomías

11:00 h

La organización islamista Hamás, como viene haciendo en los últimos días, publicó a última hora de este jueves un nuevo vídeo propagandístico en el que aparece el rehén estadounidense-israelí Hersh Goldberg-Polin -hallado sin vida el pasado sábado- quien dice: " Os pido Biden y Blinken haced todo lo que podáis para detener esta guerra y traedme de vuelta a casa".

Se desconoce cuándo fueron grabadas las imágenes del vídeo, de 1,42 minutos de duración, en el que Goldberg-Polin parece repetir un mensaje guionizado, al igual que los otros tres vídeos publicados por Hamás en los últimos días, que finaliza con un recordatorio de cariño a su familia.

"Desde que he llegado a Gaza estoy sobreviviendo con muy poca comida, medicina y agua. Ya no me acuerdo de la última vez que vi el sol, y lo peor de todo es que mi país, Israel, está intentando bombardearme", lamenta el joven de 23 años secuestrado en el festival NOVA.

El cuerpo de Goldberg-Polin fue uno de los seis hallados por el Ejército en un túnel subterráneo en la ciudad sureña de Rafah el pasado sábado.

El Instituto Nacional de Medicina Forense de Israel determinó que los seis rehenes fueron "asesinados" por "varios disparos" de milicianos de Hamás.