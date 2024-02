El Gobierno no permitirá que las tractoradas lleguen a Ferraz y avisa de que la violencia no cabe en el derecho a protestar

12:16 h

El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha asegurado este viernes que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tendría que haber quedado "inhabilitado" para este cargo tras haber sido "apercibido" por el Tribunal Supremo por desviación de poder en su propuesta para promover a la exministra Dolores Delgado como fiscal de Sala. A su entender, este hecho debería haber conllevado "automáticamente" su cese o la presentación de su "dimisión irrevocable".

Así se ha pronunciado después de que la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) haya presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Gobierno de renovar, el pasado mes de diciembre, a García Ortiz como fiscal general del Estado, ya que no lo considera idóneo para el puesto y cree contrario a la ley su nombramiento.

En una entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha criticado que tengan al frente de la Fiscalía General del Estado a una persona que ha "sido apercibida por el Tribunal Supremo por abuso de poder en el nombramiento de su antecesora, la anterior fiscal general del Estado y ministra de Justicia", algo por lo que, a su juicio, "debería de quedar inhabilitado para el puesto".

Feijóo ha censurado que en España ya están "acostumbrándose" a este tipo de cosas que, según ha dicho, antes llevaba a que "un ministro tuviera que dimitir". Así, ha dicho que un fiscal declarado no idóneo "por desviación de Poder por el Tribunal Supremo" en un país como España debería llevar "automáticamente el cese". "Es más, no el cese, sino presentar la dimisión irrevocable y ya está", ha afirmado. Además, Feijóo ha indicado que el fiscal general del Estado "participó en reuniones de la concepción del programa del Partido Socialista en Galicia". "No lo digo yo, era presidente de la Xunta, era candidato y yo lo he visto y hay fotografías que así lo acreditan", ha apostillado.