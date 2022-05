Directo | EEUU califica de "falsedad" la afirmación de Putin sobre que Ucrania va a adquirir armas nucleares

09:34 h

La presidenta del PNV de Vizcaya, Itxaso Atutxa, no descarta que pueda haber elecciones generales antes de Navidad, aunque no quiere que esto ocurra, y espera que la legislatura concluya para que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda cumplir lo pactado con los jeltzales. Además, ha insistido en que el Ejecutivo "está jugando con fuego", y le ha advertido de que "ojito con andar amenazando blandiendo el espantajo de que 'lo de enfrente es peor'" porque no dispone de mayoría absoluta. "Es una torpeza", ha asegurado.

En una entrevista concedida a Herri Irratia-Radio Popular, Atutxa se ha referido al caso Pegasus y a la reclamaciones de responsabilidades que se están realizando, para considerar que "hay que identificar quiénes dan esas órdenes" de espionaje "y en qué lo justifican". "Pegasus investiga toda tu vida, todo tu entorno. Es muy grave", ha apuntado.