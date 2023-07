Bolaños afea a Feijóo un "sinfín de mentiras" en el debate con Sánchez: "Desde ayer es uno más de la ultraderecha"

08:23 h

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha salido del cara a cara con el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, reconociendo que se lo ha pasado "muy bien" ante su "primer debate equilibrado" con el líder socialista, de quien ha lamentado que no se comprometa a apoyar a la lista más votada tras las elecciones del 23J. A su vez, el presidente del Gobierno ha criticado la falta de claridad de los conservadores con Vox, señalando que este debate electoral "ha sido útil para los indecisos".

A la salida del cara a cara, Feijóo ha destacado que ha sido un "debate intenso" y ha destacado que es la primera vez que puede debatir con el presidente del Gobierno "de forma equilibrada". "Me lo he pasado muy bien, creo que he tenido ocasión para que los españoles me conozcan un poco más", ha valorado en declaraciones a laSexta, recogidas por Europa Press.

El líder del PP ha puesto en valor la serie de propuestas que ha ofrecido a la ciudadanía, lamentando que Sánchez, si está "preocupado" por los extremos, no pacte el compromiso de que "gobierne aquel candidato que tenga más escaños, más votos y más representantes".