Directo | Podemos reta al PSOE a que empiece a trabajar por el republicanismo tras la "vergonzosa" visita del emérito

10:57 h

El portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, ha reprochado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que exija explicaciones al rey emérito, pero no lo aplique con sus socios de investidura. "Consejos vendo, pero para mí no tengo", ha criticado.

"Lo que (Sánchez) exige para todos los demás no lo aplica ni si quiera con él mismo, con miembros del Gobierno o con sus socios parlamentarios", ha señalado. En esta línea, Maroto ha afirmado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, que Juan Carlos I no tiene "ninguna causa pendiente con la Justicia: "No sucede esto con algunos socios de Sánchez".