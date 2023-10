Feijóo dice que el Gobierno está "metiendo a los migrantes en aviones y dejándolos en paradas de autobús"

12:04 h

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que no va a cambiar en el Partido Popular a un equipo que ha "ganado las elecciones" y, por lo tanto, seguirá contando con ese mismo equipo que contribuyó a los "éxitos electorales" de este año, bien en sus puestos actuales o "en otros similares".

Feijóo ha lanzado así un mensaje de tranquilidad a los suyos en un momento en que hay nervios dentro de la formación por la posible remodelación interna que llevará a cabo una vez que se confirme si hay investidura de Pedro Sánchez. Por lo tanto, si hay nuevos nombramientos, optará por la adición y no prescindirá de ninguno de los actuales dirigentes del PP.

El líder del PP ha convocado una Junta Directiva Nacional del PP el próximo 6 de noviembre pero no se convoca con la intención de afrontar esos cambios, dado que en esas fechas no se prevé que haya investidura. Sin embargo, fuentes de la cúpula del PP no descartan que pueda adelantar algún nombramiento, si bien debería convocarse después un Comité Ejecutivo para ratificarlo.