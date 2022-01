Directo | Francia estudia una posible nueva variante de covid-19 con 46 mutaciones

11:00 h

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado este miércoles que, a su juicio, el regreso a España del rey emérito no es la "mayor preocupación" de los ciudadanos quienes no están pensando "si tiene que venir o no", sino en "pasar los días con la familia".

Así lo ha expresado Arrimadas en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntada acerca del emérito que celebra este miércoles su segundo cumpleaños fuera de España tras su llegada a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en agosto del 2020.

Es por ello que la presidenta de Cs ha afirmado que hay "mucha decepción" con los "comportamientos" del emérito, aunque considera que "en general muchos españoles que no están en detalle exacto con las pesquisas" tienen, en su opinión, una "sensación de reconocimiento" a Juan Carlos por su "contribución" a la democracia.