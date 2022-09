La enésima 'fake news' de Ayuso: dice que el tope al gas encarece el precio de la luz, pero no explica por qué

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este jueves que con el tope al gas "ha subido el precio del propio gas y los precios en general". Lo ha hecho en una entrevista en Más de Uno, en Onda Cero, en la que su director, Carlos Alsina, le ha insistido en que explicara mejor, sin éxito, lo que acababa de afirmar. “Sector que intervienes”, sector en el que suben los precios, ha argumentado Ayuso. "Desde que le han puesto estos topes el precio ha seguido creciendo y no ha disminuido. Ha ocurrido lo mismo con los carburantes, el precio de las viviendas... y eso ocurre cuando marcas unos topes", ha explicado.

Entre las alternativas a la denominada excepción ibérica, la dirigente del PP ha propuesto que "los ciudadanos puedan cambiar calderas por calderas de condensación" o "intentar estimular la economía con nuevas bajadas de impuestos". La presidenta de la Comunidad de Madrid ha aplaudido, además, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado este jueves una bajada del IVA del gas. "Es lo "único sensato" que ha oído hasta el momento Ayuso.

Este es el nivel de la Sra.Ayuso. Un poco más prepararse los temas, con más datos y más respeto a los ciudadanos q no son tontos.

Otros Estados Miembros quieren emular las propuestas del gobierno de España al tope del gas👇 https://t.co/HgG7d12tld @PSOE pic.twitter.com/SUSydwIpmT — Hana Jalloul Muro (@jalloul_hana) 1 de septiembre de 2022

Díaz Ayuso no ha dicho la verdad. El precio de la luz ha subido desde que entró en vigor el tope del gas debido a que el coste de esta materia prima se ha disparado hasta su máximo histórico este verano, lo que ha provocado que la factura de la luz se incremente de manera irremediable. Aunque existe un tope al precio del gas, el mecanismo ideado por el Gobierno contempla un coste extra llamado cuantía de ajuste en la factura de la luz, un añadido que hay que pagar para compensar a las centrales de ciclo combinado por el tope del gas.

Sin embargo, el tope del gas que critica Ayuso, ha permitido que la factura de la electricidad sea más barata en España que en el resto de Europa. Este jueves, el precio de la luz en España es de 423,15 euros el megavatio hora (si se incluye esa cuantía de ajuste). Por debajo de lo que pagarán en Italia y Francia, y ligeramente más de lo cuesta en Alemania.

Dos meses y medio después desde que se pusiera en marcha la excepción ibérica, no es que los precios de la electricidad no se hayan incrementado, que sí lo han hecho, pero lo han hecho en mucha menor medida que si no existiera ese tope.

📢Estos son los precios previstos para mañana en los mercados eléctricos europeos



🇪🇸 152,1 €

🇩🇪 422,3 €

🇮🇹 524,3 €

🇫🇷 516,7 € pic.twitter.com/XJqsz2Cyvp — Transición Ecológica y Reto Demográfico (@mitecogob) 1 de septiembre de 2022

La medida funciona hasta el punto de que Bruselas se plantea ahora poner en marcha medidas similares para intervenir el precio del gas, tal y como avanzó esta semana la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen. Desde el 15 de junio el tope al gas ha permitido un ahorro medio para los consumidores con tarifa regulada de más del 18%. La previsión del Gobierno situaba el ahorro del tope en una horquilla entre el 15% y el 20%.