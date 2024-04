Aragonès se ofrece a debatir por separado con Illa y Puigdemont si rechazan hacerlo los tres juntos

14:27 h

El candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, ha insistido en la necesidad de una "regeneración política" que marque "un punto de inflexión" y que "rompa con la inercia decadente" de los servicios públicos y "ponga en marcha este país".

"No podemos asumir y no podemos admitir que se juegue con las cosas de comer y menos con las cosas de vivir. Con la salud de nuestra ciudadanía no se puede jugar. Ni con el derecho a la vivienda, ni con los cuidados", ha resaltado.

Otxandiano ha participado este sábado en un mitin en San Sebastián, junto a la cabeza de lista por Guipúzcoa, Nerea Kortajarena, y la portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales guipuzcoanas, Maddalen Iriarte, donde ha reivindicado el modelo político de la formación soberanista en el cambio de gobierno en Pamplona y ha querido "mirase en el espejo" del alcalde Joseba Asirón.

Así, ha considerado que lo ocurrido en el Ayuntamiento de la capital navarra ha sido el acontecimiento político "más importante de EH Bildu" ya que refleja "un modelo de entender la política, el que necesita la sociedad" con la prioridad de "quitar a la ultraderecha reaccionaria de las instituciones, dejando los intereses cortoplacistas a un lado por los intereses del pueblo, y llegar a acuerdos entre diferentes".