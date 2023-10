ERC traslada a Sánchez que sólo negocia la investidura: "Nuestro voto se suda"

Intenso miércoles entre el PSOE y Esquerra Republicana. La negociación avanza, pero los republicanos siguen con el horizonte de pactar sólo la investidura y no se comprometen por el momento, como quiere Pedro Sánchez, a dar un 'sí' para cuatro años.

"El voto de ERC se suda". Este fue el mensaje que trasladó Gabriel Rufián después de verse cerca de una hora en las dependencias del Congreso con el propio presidente en funciones, que estuvo acompañado por el titular de Presidencia, Félix Bolaños.

Antes de la reunión, Sánchez telefoneó, como gesto hacia ERC, a Oriol Junqueras. En esa conversación, apuntaron fuentes socialistas, el aspirante socialista a repetir en La Moncloa le agradeció al republicano "el apoyo durante la pasada legislatura" y subrayó "los importantes avances políticos y sociales que se han producido en ese tiempo". También expuso su proyecto "para los próximos cuatro años y la necesidad de alcanzar un acuerdo de avances y estabilidad para este período". Se trataba de mostrar "respeto mutuo y normalidad política".

Pero esa intención de un pacto de cuatro años no lo ve Esquerra Republicana, según comentó Rufián, que aseguró que ni el apoyo a los presupuestos generales del Estado para 2024 estaría asegurado por parte de su formación aunque apoyasen la investidura de Sánchez.

Las tres condiciones de Esquerra

Rufián indicó que las condiciones de su partido son "exigentes pero razonables" y pasan por tres puntos. El primero es una ley de amnistía: "Algo que cae por su propio peso". Pero no sólo tiene que tener un espíritu "reparador", sino también de "querer solucionar los efectos del conflicto". La segunda petición es "votar la resolución del conflicto político de Cataluña", pero no quiso hacer ninguna concreción más sobre un posible referéndum y ni si se contentan con la formulación que ya se hizo en la Mesa de Diálogo sobre este asunto. La tercera pata para un acuerdo pasa por la gestión del "día a día" de Cercanías.

Lanzó además esta idea: "A pesar de lo que se ha escrito, los votos de ERC se sudan, partido a partido. ERC está hablando y negociando por una investidura y no por la legislatura. Quien crea que puede pactar la legislatura desconoce la forma de trabajar de Esquerra". De esta manera daba respuesta a la petición hecha por Sánchez telefónicamente a Junqueras.

También, ante la propuesta de Sumar sobre la ley de amnistía, subrayó que Esquerra directamente negocia con los socialistas: "No necesitamos intermediarios": No quiso dar ninguna pista sobre la negociación en este tema y apeló a la discreción para llegar a buen puerto: "No publicitamos esto". "Desconfíen de quien habla mucho", advirtió a los periodistas el portavoz independentista.

"Podemos estar aquí hasta el último día"

Rufián tampoco se adentró en posibles fechas para la investidura: "Podemos estar aquí hasta el último día". Sí reveló que llevan negociando y hablando con el PSOE desde la misma noche electoral. Y tuvo, dentro de la tensión en el independentismo, una ironía hacia Junts al poner en valor el diálogo que hace cuatro años fue "vilipendiado en mi país y hoy, de repente, mola".

Desde el PSOE, Patxi López explicó que en la reunión con ERC se materializó la "voluntad de avance": "Queremos cuatro años", añadió sobre la intención de los socialistas en la negociación. El portavoz en el Congreso recordó que ya Sánchez ha rechazado cualquier posibilidad de un referéndum de autodeterminación. Y enmarcó en la normalidad la llamada entre Sánchez y Junqueras, la primera que se publicita por parte de los socialistas. Pero no le consta que vaya a producirse lo mismo con Carles Puigdemont.

Sánchez proseguirá este viernes su ronda de contactos con sus dos últimos encuentros, que tendrán como protagonistas a los representantes de EH Bildu y de Junts, dos fotos muy esperadas y que no se han producido hasta el momento en anteriores investiduras.