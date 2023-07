De escribir en una papeleta a meter dos distintas en el sobre: bulos que buscan inducir al error en el voto

Una de las narrativas más comunes de la desinformación electoral es aquella en la que usuarios se hacen pasar por militantes de un partido político para el que piden el voto, pero lo hacen mediante prácticas que inducen al error y harían que el voto no computara. Por ejemplo, bulos en los que se pide a los electores que introduzcan dos papeletas de formaciones diferentes en un mismo sobre para que el voto cuente doble o aquellos que piden escribir el nombre de un candidato en caso de que no aparezca en la lista.

Sin embargo, de llevarse a cabo, estas prácticas harían que el voto fuera nulo. Este tipo de mensajes suelen ser compartidos por cuentas trol que, de manera intencionada, buscan invalidar los votos hacia un partido político que pretenden apoyar.

En Newtral.es hemos hecho un recopilatorio de los bulos más virales relacionados con alteraciones en las papeletas y votos nulos.

Escribir el nombre de Irene Montero en la papeleta de Sumar anularía el voto

Poco después de convocarse las elecciones generales del 23 de julio comenzaron a circular publicaciones pidiendo a los votantes de Podemos que escribieran el nombre de Irene Montero en la papeleta de Sumar. Los mensajes alegaban que se trataba de un gesto de protesta ante el supuesto veto que la formación que lidera Yolanda Díaz habría puesto a Montero como condición para que los partidos fueran en coalición el 23-J.

Sin embargo, se trataba de un bulo que buscaba invalidar el voto a Sumar alterando su papeleta. Como establece la ley electoral, se consideran nulos “los votos emitidos en papeletas en las que se hubieren modificado, añadido o tachado nombres de candidatos comprendidos en ellas o alterado su orden de colocación, así como aquellas en las que se hubiera introducido cualquier leyenda o expresión”. Especialistas consultados por Newtral.es, así como desde la Junta Electoral, también confirmaron que de llevarse a cabo la práctica mencionada en las publicaciones virales, el voto quedaría anulado.

Asimismo, los usuarios que compartían el mensaje viral decían ser militantes de Podemos, pero, en su mayoría, eran cuentas trol.

Abascal no aparece en la papeleta de Lugo para el 23-J porque se presenta por Madrid

A días de celebrarse las elecciones generales del próximo 23 de julio circularon publicaciones alertando de que, si no aparecía el nombre de Santiago Abascal en la papeleta de Vox para la circunscripción de Lugo, debía escribirse a mano donde empieza la lista “para asegurar que la mayoría de votos” vayan al líder de la formación.

Sin embargo, se trataba de un bulo pues, como hemos explicado, esta alteración en la papeleta haría que el voto fuera nulo. Asimismo, la razón por la cual el nombre de Abascal no figura en la papeleta de Lugo para las elecciones generales es porque el candidato no se presenta al Congreso por esa circunscripción, sino por Madrid —donde encabeza la lista.

Introducir dos papeletas diferentes en el mismo sobre no hace que el voto cuente doble, es un bulo

En el contexto marcado por las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo, circularon publicaciones asegurando que aquellos indecisos entre votar al Partido Popular o a Vox podían introducir la papeleta de cada formación en el mismo sobre, haciendo que su voto contara doble.

No obstante, la ley electoral recoge que si se meten dos papeletas distintas en un mismo sobre, el voto no solo no cuenta doble, sino que queda anulado. Además, el voto tampoco contaría doble si se introducen dos papeletas de la misma candidatura, sino que se computaría como voto único. Este tipo de mensajes ya circuló en años anteriores durante periodos electorales, como en las elecciones generales de 2019 y 2015, así como en las autonómicas de la Comunidad de Madrid en 2021.

El bulo del “voto dual”: no se pueden introducir dos papeletas en un sobre y dividir el voto en porcentajes

Con vistas a las elecciones generales del 23 de julio, usuarios de redes sociales compartieron publicaciones haciendo mención a la supuesta práctica del “voto dual”, una fórmula que permitiría al elector votar por dos candidaturas dividiendo su voto en porcentajes escritos a mano en cada papeleta. Los mensajes virales aseguraban que la medida estaba amparada por la ley electoral y la de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, permitiendo que un elector destinase, por ejemplo, el 80% de su voto a Vox y el 20% al PP.

Sin embargo, esto es falso. Como ya hemos explicado, tanto alterar una papeleta escribiendo algo sobre ella como introducir dos distintas en un mismo sobre son prácticas que anularían el voto. Además, ni la ley electoral ni la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana recogen la práctica del “voto dual”.

Por otro lado, especialistas consultadas por Newtral.es han asegurado que el voto no se puede dividir y que el elector no puede introducir porcentajes. “El único momento en el que se podría hablar de porcentajes es cuando se hace referencia a que el porcentaje de votos de cada provincia se traduce en escaños”, explican.

_______________

Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.