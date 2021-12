España cuadruplicó el porcentaje de análisis del coronavirus para detectar variantes como ómicron

En las últimas semanas, los laboratorios españoles han secuenciado genómicamente entre el 8% y el 9% de muestras de casos de infección por SARS-CoV2, con respecto al total de casos. La labor sirve para estimar la predominancia de una variante, lo que en el contexto actual permite adelantarse con más precisión a la posible entrada de ómicron en el país. Además, cumple con el mandato de la Comisión Europea, que a principios de año, con la aparición de la conocida entonces como "variante británica", pidió a los Estados miembro secuenciar entre el 5% y el 10%. España cumple.

Cumple, además, por encima de las previsiones del propio Ministerio de Sanidad. El Gobierno se planteó en enero de 2021 llegar al 2% de casos analizados, como primera meta. El objetivo se ha cumplido y se ha sobrepasado con creces. Sin embargo, los expertos matizan: es más fácil mejorar el indicador en contextos de baja incidencia, como el disfrutado en el país hasta hace unas semanas.

Es fácil entenderlo: cuantos más positivos, más esfuerzo hay que mantener para conservar el porcentaje. Si se secuencian 10 casos de 100 positivos, es un 10%: pero si hay 1000, es un 1%. Pero el codirector del consorcio SeqCovid-Spain y catedrático de Genética de la Universidad de Valencia Fernando González confirma a infoLibre que se ha producido un "aumento de la capacidad", aunque es difícil saber con exactitud qué parte de culpa de la mejora la tiene la situación epidemiológica y cuál el trabajo de detección.

En las últimas semanas de octubre y primeras de noviembre, la secuenciación genómica del coronavirus estuvo entre el 8% y el 9%, dos puntos superior al máximo alcanzado en junio (7,68%), cuando los positivos estaban también bajo mínimos por la remisión de la cuarta ola y la vacunación. En agosto, los casos se dispararon, sobre todo entre los jóvenes sin vacunar, y la capacidad de detección de nuevas variantes se contrajo al 2%, en ningún caso sin comprometer la primera meta que dibujó el Ministerio de Sanidad.

El 9% logrado es más de cuatro veces superior al 2% que se alcanzó, por primera vez, entre el 15 y el 21 de febrero de 2021. Los datos de las últimas dos semanas, como se comprueba en el gráfico del Ministerio de Sanidad contenido en este informe, indican una aparente caída en picado que no se corresponde con la realidad: tal y como sucede con el recuento de los fallecidos, las cifras más recientes sufren de infranotificación.

España, por lo tanto, está preparada para detectar con precisión la entrada masiva de la variante ómicron, mejor que con la llegada de las variantes alfa o delta, que lograron ser predominantes. González destaca que la inyección en septiembre de cinco millones de euros procedentes de fondos europeos al Instituto de Salud Carlos III para mejorar la secuenciación genética ha permitido mejorar la capacidad.

Por ahora, y a la espera de la evolución de ómicron, los datos ofrecidos por Sanidad sobre variantes hablan de un predominio prácticamente absoluto de la variante delta. Los casos detectados por otras variantes son casi anecdóticos. Dentro de esta tiranía con puño de hierro hay distintos linajes disputándose el control, que son también detectados por la secuenciación, pero que no afectan a lo que ya sabemos de este conjunto de mutaciones: que hacen al patógeno más transmisible, pero cuya capacidad de escape vacunal es menor.

Ya en la tercera ola, los investigadores especializados en secuenciación genómica destacaron que, si bien la capacidad estaba lejos de los líderes europeos, Reino Unido y Dinamarca, España es el tercero en discordia, aunque las cifras no fueran demasiado alentadoras a principios de año, según aseguró el otro director del consorcio SeqCovid-Spain, Iñaki Comas. Ya por entonces, González aseguró que superar el 2% iba a costar. "Formar gente no es fácil. No se trata solo de adquirir equipos, se trata de formar profesionales que puedan analizar. No se hace de la noche a la mañana". Sin embargo, la mejora es palpable.

