España mantendrá la financiación a UNRWA aunque seguirá de cerca la investigación interna

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que España mantendrán la financiación a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), en el ojo del huracán tras conocerse que algunos de sus trabajadores participaron en el ataque terrorista de Hamás contra Israel, según informa Europa Press.

"No modificaremos nuestra relación con UNRWA aunque seguimos de cerca la investigación interna y el resultado que pueda arrojar por lo actos de una decena de personas de las alrededor de 30.000" que trabajan para esta agencia de la ONU, ha recalcado Albares.

El Gobierno realizó contribuciones voluntarias a la UNRWA por valor de 18,5 millones de euros en 2023, incluidos 10 millones aprobados el pasado mes de diciembre, tras la decisión de triplicar la ayuda de cooperación y humanitaria a Palestina.

Así se ha pronunciado durante su comparecencia ante la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, después de que el viernes la UNRWA anunciara el viernes la expulsión y la apertura de una investigación inmediata a varios integrantes del organismo por su presunta participación en el ataque terrorista de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre.

Este lunes, la Comisión Europea ha anunciado este lunes que mantendrá la financiación a la UNRWA aunque ha reclamado una auditoria europea para evaluar su funcionamiento. "La UE es uno de los mayores donantes de ayuda humanitaria y al desarrollo para los palestinos de Gaza. La ayuda humanitaria a los palestinos de Gaza y Cisjordania continuará sin interrupción a través de las organizaciones asociadas", ha asegurado el Ejecutivo comunitario en un comunicado, en el que detalla no obstante que no está previsto desembolsar más fondos hasta finales de febrero.

En este sentido, Bruselas afirma que tomará futuras decisiones en función del resultado de la investigación interna. Eso sí, insta a UNRWA a aceptar una auditoría de "expertos externos independientes designados por la UE" que revise el funcionamiento de la agencia. En concreto, sobre los sistemas de control necesarios para "prevenir la posible implicación de su personal en actividades terroristas" y, en esta línea, reclama reforzar el departamento de Investigaciones Internas de la agencia.

"Cuando trabajamos tan intensivamente con una agencia como lo hacemos con UNRWA es un procedimiento totalmente estándar tener controles de mecanismo y podemos en cualquier punto pedir una auditoria", ha señalado en rueda de prensa desde la capital europea, el portavoz principal de la Comisión, Eric Mamer.

A su juicio, las acusaciones contra la agencia tienen que ser investigadas urgentemente y sin demora, pero ha reconocido que la ayuda a Palestina en el contexto de la ofensiva de Israel debe continuar. Así ha defendido "combinar" ambas dimensiones, pedir aclaraciones y mantener la ayuda a los refugiados palestinos, abriendo la opción a canalizar la ayuda a través de otras organizaciones.

Dentro de la UE, ha habido división entre los socios. Así, países como Italia, Países Bajos o Alemania han anunciado que no aportarán más fondos a la UNRWA, mientras que Francia ha dicho que tampoco lo hará por el momento, si bien no tenía previsto ningún desembolso próximamente. Por contra, Irlanda ha dejado claro que no tiene intención de dejar de financiar a esta agencia de la ONU. Estados Unidos anunció que suspendía la financiación a esta agencia de la ONU, paso que han dado también durante el fin de semana otros países como Reino Unido, Canadá, Australia y Japón.