España reitera su propuesta de sancionar a quien se oponga a la solución de los dos Estados

El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, reiteró este jueves la propuesta de su país a la Unión Europea (UE) de sancionar a quien se oponga a la solución de los dos Estados, en un momento en el que el Gobierno israelí rechaza la creación de un Estado palestino independiente.

En una entrevista en inglés con la cadena de televisión catarí Al Jazeera, Albares recordó que, en un momento de escalada militar en la Franja de Gaza, España ha propuesto a la UE establecer un embargo de armas a Israel y "sancionar a todo aquél que trate de arruinar la solución de los dos Estados".

Entre las propuestas también se encuentra la suspensión "inmediata" del Acuerdo de Asociación entre Israel y la UE, ya que sus relaciones "están basadas en los derechos humanos y solo pueden estar basadas en el respeto por los derechos humanos". "Este no es el camino a la paz, no es el camino para conseguir seguridad para nadie en Oriente Medio, incluida la gente de Israel. Y, por supuesto, esto va en contra de la ley internacional, contra la justicia para el pueblo palestino de Gaza e incluso contra la humanidad", dijo Albares sobre la ofensiva israelí en Palestina.

Por este motivo, pidió "el cese de la escalada militar", un acuerdo de alto el fuego y la liberación de todos los rehenes retenidos en Gaza. "Al final, apoyamos la solución de los dos Estados, y queremos ver un Estado de Palestina, con Gaza y Cisjordania, que también está bajo una enorme presión y la continua expansión de los asentamientos ilegales, para que sean unidos bajo una misma Autoridad Palestina para crear un Estado palestino viable y realista", añadió.

El jefe de la diplomacia española recordó que la situación humanitaria en Gaza -donde más de 62.000 personas han muerto desde el 7 de octubre de 2023- "está más allá de cualquier cosa que podamos imaginar". "Realmente, no encuentro más palabras que sean suficientemente fuertes para definir y explicar el horror que está sucediendo", lamentó el ministro, que aseguró que "España está poniendo toda su fuerza diplomática para romper el bloqueo" que pesa sobre el devastado enclave palestino.

También pidió que todos los cruces fronterizos de Gaza se abran para que la ayuda humanitaria pueda entrar "de forma masiva" al enclave y "sin filtros". "No puede ser Israel u otro organismo que no sea de la ONU quien decida quién tiene acceso a esa comida. Israel no puede tener un derecho a veto a quien come o quien es alimentado o no en Gaza hoy", aseveró Albares.

Además, recordó que desde el inicio de la guerra España no permite la venta de armas a Israel ni concede nuevas licencias para exportar armas desde su país, mientras que también ha creado una lista en la que se incluyen colonos "violentos" que están siendo sancionados y a los que no se les puede emitir visados para pisar territorio español.

"Vamos a expandir la lista a cualquiera que realmente esté activamente en contra la solución de los dos Estados", dijo el ministro, que pidió al resto de países de la UE que se unan a España en aplicar estas medidas. "No hay alternativa a la solución de los dos Estados", insistió.