La revuelta de la España Vaciada celebra un lustro entre la desmovilización y la mirada puesta en el 9J

“Cinco años es una edad significativa para cualquier movimiento, pero también corta”. Así comienza Tomás Guitarte su balance del primer lustro de la España Vaciada, que se cumplirá el próximo 31 de marzo. El turolense encarna el mayor éxito conseguido por el movimiento en este tiempo: que el problema de la despoblación haya tenido un escaño en el Congreso de los Diputados durante algo más de tres años. Las elecciones del pasado 23 de julio, marcadas por la llamada al voto útil a PP o PSOE, frustraron el primer intento del movimiento como partido político y el de ¡Soria Ya! por entrar en la Cámara Baja. Y dejaron al Teruel Existe de Guitarte fuera del hemiciclo.

Tras estos meses sin ese foco y altavoz en la política nacional, la federación de partidos España Vaciada se prepara para dar el salto al Parlamento Europeo en las elecciones del 6 al 9 de junio de este año. “Van a poder votarnos por primera vez muchos ciudadanos que siempre nos decían que ojalá pudieran hacerlo”, destaca Guitarte. Habla de quienes viven donde España Vaciada no ha tenido candidaturas ni en las municipales, ni en las autonómicas, ni en las generales. “Tenemos dos tipos de votante: el que sufre el problema de la despoblación en su propio territorio y el que, sin sufrirlo donde vive, comparte que el modelo del equilibrio es mejor para el desarrollo de todo el país”, indica como portavoz y coordinador general de España Vaciada, cargo que compagina con el de portavoz del grupo parlamentario Aragón-Teruel Existe en las Cortes aragonesas.

Ese es el mensaje con el que España Vaciada quiere dar su salto europeo: la despoblación es un problema que empeora la vida de todos, no sólo la de quienes viven en los territorios que pierden habitantes. En el contexto europeo, España tiene un desequilibrio territorial especialmente acusado: más del 80% de su territorio está habitado sólo por el 20% de su población. La nueva reivindicación del quinto aniversario del movimiento es que el 31 de marzo, efeméride de su multitudinaria primera gran manifestación en Madrid, se declare Día Europeo contra la Despoblación. “Sería reconocer esa gran manifestación como el origen de un cambio en el país que supuso un antes y un después”, defiende Guitarte.

“Las europeas siempre son un buen escenario para los partidos nuevos”

España Vaciada trabaja estos días en una campaña que apunte a la distribución de los fondos europeos como uno de los elementos que han generado desigualdad territorial en España en las últimas décadas. Se presentarán ante los ciudadanos como el partido que velará por no se reproduzca la misma dinámica con los fondos actuales. “Si logran convencer a los ciudadanos de que pueden ser útiles para ese fin, lo cierto es que en las europeas es más fácil que una opción de nicho entre”, explica Guillermo Fernández Vázquez, doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. “Digamos que son unas elecciones que favorecen los experimentos, es decir, que un votante apueste por algo diferente”.

El partido está en conversaciones con formaciones localistas para que se incorporen a su papeleta en las europeas. “Nos presentamos en todas partes” va a ser otro de los mensajes centrales de su campaña. “Es una circunscripción nacional, los votos de cada español cuentan igual y todos suman. Vivas donde vivas puedes votar a todos. Un madrileño puede votar a ERC si quiere y los votos de partidos como Sumar en lugares como Soria o Ávila no se pierden, como ocurre en otras elecciones”, recuerda Fernández Vázquez. Y añade: “Las europeas son un escenario propicio para la irrupción de partidos pequeños, como pasó con Podemos en 2014, o como estuvo a punto de pasar también entonces con Vox, que se quedó a 1.200 votos de tener un eurodiputado”.

La desventaja que el profesor observa para la España Vaciada en este momento es que “han perdido protagonismo, y van a tener que combatir la sensación de que son algo que ya pasó”. Guitarte considera que la trayectoria “podría haber ido mejor, y podría haber ido peor”, pero defiende que no se van a cansar porque “se trata de un problema estructural del país, que es muy importante abordar”. “Hemos de estar allí donde se toman las decisiones, porque en cuanto no estamos las cosas se diluyen, ya que (los gobiernos) no tienen la presión para tomarse esto de forma prioritaria”, argumenta.

El aliento de la revuelta resiste en el territorio

El cartel rojo, blanco y negro de aquella multitudinaria “Revuelta de la España Vaciada” en Madrid sigue colgando en puertas y ventanas de los municipios más despoblados. Pruden Garrote, una vecina de 75 años, cambia cada día a mano el contador con números de papel que marca los días que el consultorio de su pueblo, Monumenta, lleva sin médico (1.461) y las veces (24) que han tenido atención desde la pandemia del covid-19. En Monumenta ya sólo viven 17 personas. Es una pedanía de Luelmo, en Sayago, una comarca de Zamora que cada sábado sale en los medios locales porque han mantenido su protesta por la sanidad rural digna durante 127 semanas. “Menos cuando hace mucho viento, o mucha lluvia, o demasiado frío, siempre nos concentramos los sábados, ya en verano va a hacer tres años desde que comenzamos”, cuenta Garrote, una de las vecinas de la zona que no falla en la protesta frente al consultorio de Bermillo de Sayago.

Bajo su contador cuelga el cartel de la Revuelta de la España Vaciada, un movimiento con el que sigue comprometida. Dice que se alegra mucho de que el partido se presente a las elecciones europeas y adelanta que ella votará por correo, porque si no tiene que desplazarse a Luelmo. “Somos la España vaciada, olvidada, sólo se acuerdan de nosotros cuando hay que votar”, lamenta. Y subraya la dureza cotidiana de habitar los municipios más aislados, vacíos y sin servicios: “Es duro vivirlo. Este invierno de tanta lluvia, una semana de niebla continua. Yo abría la puerta del corral y decía, ¡pero si no ves a nadie”.