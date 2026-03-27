El exdiputado de Podemos, Serigne Mbaye, ya en libertad, denuncia "persecución y violencia policial"

El exdiputado en la Asamblea de Madrid y activista antirracista Serigne Mbaye ha quedado en libertad en la noche de este jueves después de haber sido detenido, junto a otras seis personas, por la Policía Nacional por enfrentarse a los agentes para tratar de impedir la detención de un sospechoso, según la versión policial.

A su salida Mbaye ha denunciado "persecución y violencia policial", según se puede escuchar en un vídeo difundido por redes sociales.

"Esto es racismo puro y duro, esto es una persecución contra las personas racializadas. Esta detención de hoy le tiene que dar vergüenza a todo el pueblo que no está en contra del racismo. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando, ningún ser humano es ilegal", ha exclamado Mbaye, según serecoge en el vídeo.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que había exigido la inmediata puesta en libertad de Mbaye, ha reaccionado a su puesta en libertad en la red social X, donde ha escrito: "Si Serigne no se rinde, nosotras tampoco. ¡Basta ya de violencia policial!".

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha manifestado en su perfil de la red social X: "Trabajamos siempre para que en las calles de Madrid se cumpla la ley. Colaborar con la policía es un deber ciudadano y la acción policial siempre ha de ser garantista y proporcionada. Es el marco de convivencia y seguridad del actual Estado de Derecho, y nuestro compromiso es defenderlo".

Podemos había denunciado la detención de Mbaye en una "redada racista" en la puerta de su domicilio, situado en el distrito de Villaverde (Madrid).

Según la versión policial, el incidente comenzó cuando dos agentes de paisano detectaron a dos jóvenes de color que trataban de robar un vehículo.

Cuando fueron a identificarlos, uno de ellos huyó y se refugió en un local donde varias personas se enfrentaron a los agentes para tratar de impedir su detención, aseguran a EFE fuentes policiales.

En el enfrentamiento, en el que según esas fuentes cinco policías resultaron heridos leves, los efectivos detuvieron a siete personas, entre ellos el exdiputado autonómico y exportavoz del Sindicato de Manteros.

Serigne acaba de salir‼️ Y no lo asusta ni lo calla nadie. #NoPasarán pic.twitter.com/2vC7Pz7fYE — Laura Arroyo (@menoscanas) March 26, 2026

Según ha publicado El Salto uno de sus periodistas, vecino de la zona, también ha sido detenido en un dispositivo formado por agentes de paisano y Policía Nacional y que ha sido grabado por varios vecinos.

Pocas horas después de la detención del ex de Podemos, más de un centenar de personas, vecinos y vecinas de Villaverde, activistas y políticos acudieron a las puertas de la Comisaría de Usera (Madrid) para pedir la liberación de Mbaye y de los otros seis detenidos.

Los allí presentes gritaron consignas como “Fuera fascistas de nuestros barrios”, “No es un caso aislado, es racismo del Estado” o “Me cuidan mis amigas, no la policía”, a la concentración improvisada también acudió la secretaria general de Podemos, Ione Belarra que pidió la liberación inmediata de quien fuera diputado en la Asamblea de Madrid y denunció la “violencia inaceptable” en su detención “en la puerta de su casa”.

Belarra habló de “redada racista basada en perfil étnico que es lo que Serigne lleva denunciando tanto tiempo”. “Estás imágenes recuerdan más al ICE que al gobierno progresista de Pedro Sánchez”.

"No fue una detención racista"

El sindicato policial Jupol ha rechazado "sin matices" que la intervención pueda calificarse como una "redada racista", algo que aseguran están intentando creer para deshumanizar y criminalizar a la Policía.

"Se trató de una intervención legítima, necesaria y plenamente amparada en la labor de prevención de la delincuencia", añade Jupol, que lamenta que la intervención de los agentes se viera "gravemente entorpecida por la actitud violenta y desafiante de los detenidos", que arremetieron contra los agentes con el claro objetivo de impedir su labor.

En opinión del sindicato, resulta "incomprensible" tanto que "bajo presiones mediáticas y políticas" hayan quedado en libertad los siete detenidos como que la Delegación del Gobierno en Madrid tolerara una concentración no comunicada a las puertas de una comisaría.