Exdirigentes del PSOE firman un comunicado contra la Ley de Memoria y el pacto con Bildu

Varios dirigentes históricos del PSOE han firmado un comunicado en contra del proyecto de ley de Memoria Democrática y el acuerdo alcanzado con EH Bildu por considerarlo una "tergiversación" de la verdad histórica al extender el "periodo sospechoso" de la dictadura hasta el año 1983.

El escrito, emitido por la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, está suscrito por antiguos líderes socialistas como los expresidentes del Senado, Javier Rojo y Juan José Laborda y los exministros en los gobiernos del expresidente Felipe González: Julián García Valverde, Julián García Vargas y Javier Sáenz de Cosculluela, además de varios exdiputados y miembros de la Ejecutiva socialista, ha informado Europa Press.

En el texto, rechazan que el pacto constitucional de 1978 "sea objeto de una tergiversación tan injusta y tan ajena a la verdad histórica, como hace el Proyecto de Ley" de Memoria y alertan de que incluso abre la posibilidad de extender "el 'periodo sospechoso' de la dictadura hasta el 31 de diciembre de 1983", según recoge el texto al que ha tenido acceso Europa Press.

En la misma línea, el comunicado señala que en esa etapa se había celebrado el referéndum constitucional, tres elecciones generales, y varias municipales y autonómicas. Asimismo, indica que "el normal funcionamiento de las instituciones y de los tribunales de justicia" permitía que se enjuiciara cualquier conducta contra los derechos de las personas.

Además, los firmantes muestran su preocupación por que este punto se haya incorporado a la norma por un acuerdo con Bildu, "expresión actualizada de quienes, precisamente en esa época, utilizaban la violencia terrorista como método sistemático de actuación", según indican, al tiempo que afean que esta fuerza política "aún no haya formulado una condena expresa" de aquellos crímenes.

Una "verdad oficial"

A continuación subrayan la "reconciliación" como una de las claves de la Transición, que trató de superar el periodo de "las dos Españas" y subraya el papel que jugó la Ley de Amnistía de 1977, que el nuevo proyecto de Ley de Memoria en su exposición de motivos y en su artículo 2, "parece desmerecer", según indican. Finalmente, afirman que esta norma pretende establecer una "verdad oficial" de los dos siglos de la Historia contemporánea de España.

Con todo, aclaran que comparten el objetivo de reivindicar la memoria de quienes sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y la represión posterior, contribuir a superar las secuelas de aquel conflicto y a promover la concordia y la convivencia.

También subrayan que respaldan las iniciativas públicas para "la localización, exhumación e identificación" de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil, "así como cuantas medidas reparadoras del daño y del sufrimiento causado a las víctimas, pudieran añadirse a las ya adoptadas desde el inicio mismo de la Transición", reza el comunicado.

Diputados, senadores y miembros de la ejecutiva

Entre los firmantes también están, Carmen Iglesias, presidenta de la Real Academia de la Historia; José Rodríguez de la Borbolla, ex presidente de la Junta de Andalucía; Pedro Bofill, ex diputado y ex miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE; Francisco Vázquez, ex alcalde de A Coruña y ex diputado; Salvador Clotas, ex diputado del PSOE; Elena Flores, ex diputada, ex secretaria de Relaciones Internacionales de la Comisión Ejecutiva del PSOE y Rafael Delgado, ex secretario general de la Presidencia del Gobierno.

También José María Múgica, hijo del socialista asesinado por ETA, Fernando Múgica; Juan Colino, diputado constituyente; Ana Miranda de Lage, ex secretaria de Comunicación de la Ejecutiva del PSOE; Alejandro Cercas, ex miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, Paulino Plata, ex consejero de la Junta de Andalucía; Juan Carracao, ex senador del PSOE, José Acosta, ex diputado del PSOE, Gonzalo Pino, ex secretario general de UGT de Valencia, Franciso Moreno Franco, ex senador del PSOE; Pascual Marcos Sebastián, ex senador del PSOE y ex presidente de la Diputación de Zaragoza; Eligio Hernández, ex fiscal general del Estado; Tomas Gómez Franco, ex alcalde de Parla; Rafael Estrella, ex senador del PSOE; Miguel Cid Cebrián, ex senador del PSOE; Salvador Fernandez Moreda, ex presidente de la Diputación de A Coruña, además de otros muchos académicos y políticos.