Exteriores y El Burgo rechazan las acusaciones de antisemitismo por la quema del muñeco de Netanyahu

El Ministerio de Asuntos Exteriores y El Burgo, el pueblo malagueño donde se quemó el muñeco de Netanyahu, han rechazado de manera frontal las acusaciones de antisemitismo de Israel después de que se haya convocado a la encargada de negocios española en Israel para recibir una reprimenda por la tradicional Quema de Judas de la localidad.

Fuentes del ministerio que dirige por José Manuel Albares han afirmado a EFE que el Gobierno está "comprometido" con la lucha contra el antisemitismo y cualquier forma de odio o discriminación "sin excepciones". "Rechazamos con contundencia cualquier acusación insidiosa que apunte lo contrario", apuntan dichas fuentes.

Sin mencionar directamente lo sucedido en la festividad de El Burgo, Exteriores ha afirmado que el Gobierno mantiene un principio "transversal e irrenunciable", el de la "condena absoluta de cualquier discurso de odio", ya sea por motivos religiosos, étnicos, ideológicos o de cualquier otra naturaleza.

Por su parte, la alcaldesa de El Burgo, María Dolores Narváez, ha explicado que "es una tradición que se lleva haciendo desde principios del siglo pasado, ya se venían quemando muñecos que representan el mal, y el Domingo de Resurrección se quema un judas que simboliza todo lo malo que ha pasado durante el año y luego resucita de ahí lo bueno".

"El Ayuntamiento nunca le pone nombre, ni los voluntarios que lo hacen tampoco. Ni somos antisemitas, ni estamos contra el pueblo de Israel, ni muchísimo menos; somos un pueblo acogedor que siempre trata a todo el mundo por igual", ha precisado.

Y ha añadido que lo sucedido "está enmarcado dentro de las fiestas del Domingo de Resurrección. Ni tenemos ningún tipo de odio, ni se promueve la violencia". Narváez ha insistido en que "al muñeco no se le pone nombre, cada uno interpreta lo que es", lo único que se le puso es un cartel de 'No a la guerra' que para la alcaldesa y el pueblo es "lo más grave que está pasando ahora mismo en el mundo".

Pese a estas explicaciones tanto por parte del pueblo como del Gobierno, Israel convocó a la encargada de negocios española en Israel, la representación de España en ese país desde la retirada de la embajadora, para recibir la reprimenda, un anuncio que ha hecho a través de un mensaje en X en el que critica que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya guardado "silencio" sobre el vídeo.

Según Israel, el "odio antisemita atroz" que se manifestó en esta festividad de Málaga es "consecuencia directa de la incitación sistemática del Gobierno de Pedro Sánchez".

Israel convoca a la encargada de negocios española en Israel por la quema de un muñeco de Netanyahu Ver más

Según el ministerio que dirige Albares, el de Sánchez es el primer Gobierno en la historia del país que ha formulado una estrategia nacional de lucha contra el antisemitismo, el Plan Nacional de Lucha contra el Antisemitismo y Fomento de la Vida Judía, aprobado en 2023.

España es un país que "reconoce y reivindica los profundos lazos históricos y humanos que la unen al pueblo judío", un hecho que demuestra la concesión de la nacionalidad a más de 72.000 sefardíes.

El Gobierno, señala el ministerio, mantiene una relación "constante y fluida" con las comunidades judías en España y se han reforzado "de manera significativa" las medidas de seguridad y protección, especialmente en sinagogas, centros educativos, espacios comunitarios y representaciones diplomáticas.