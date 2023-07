Un sindicalista de CCOO "amigo" de Feijóo le dio la munición para su teoría del fraude electoral

Regino Martín Barco, el sindicalista de la sección postal de CCOO que acusó el martes al Gobierno de fomentar la abstención mediante trabas al voto por correo y dio así munición a la teoría de la conspiración sobre un potencial fraude electoral, mantiene una larga relación amistosa con Alberto Núñez Feijóo. Presidente de Correos entre 2000 y 2003, el mismo Feijóo que al día siguiente extendió de inmediato la sospecha sobre el voto en diferido le dedicó en abril de hace un año al sindicalista unas palabras de camaradería inequívoca durante su discurso final en el congreso que le aupó a la presidencia del PP: "Regino es el único amigo comunista que tengo. Sí, se presentó en mi despacho y me dijo yo soy comunista y de Comisiones Obreras. Bueno y qué más".

Las crónicas que plasmaron aquella inesperada anécdota presentaron de forma unánime a Martín Barco como secretario general de CCOO-Correos. Instalado en ese cargo, en 2008 formó parte de la lista a la reelección de José María Fidalgo, colaborador de la fundación FAES, presentador de las memorias de José María Aznar y que acabó derrotado por Ignacio Fernández Toxo en el congreso del sindicato. Sin embargo, una nota oficial difundida por el sindicato en junio de 2021 informaba de que la nueva secretaria general de la sección postal era Azucena Arévalo. Fuentes oficiales de esa área de CCOO aseguraron este jueves a infoLibre que Regino Martín es ahora el "portavoz oficial" de la sección sindical y que esa sección considera que "parece que el Gobierno quiere fomentar la abstención". Este diario envió un mensaje escrito a las citadas fuentes en el que reproducía sus afirmaciones literales para verificar que no se había producido ningún error. No solo no hubo respuesta sino que esas mismas fuentes rehusaron contestar la pregunta de quién ostenta actualmente la secretaría general de CCOO en Correos.

Martín, que no atendió las llamadas de este periódico, ha esparcido en varios medios dudas sobre el objetivo del Gobierno con el voto por correo para las elecciones del día 23. Entre ellos figuran Telemadrid, Okdiario y Libertad Digital. Fue en Okdiario, el digital de Eduardo Inda, donde Regino Martín sostuvo lo que sigue: "Están engañando a los ciudadanos con las cifras, hay más de dos millones de votos sin repartir, creemos que no quieren que la gente vote".

El "desastre" del presidente de Correos

El equipo del líder de CCOO, Unai Sordo, difiere de la interpretación con que Martín ha abonado la teoría de la conspiración política con el voto por correo como antesala de un hipotético fraude electoral sobre el que nadie ha dado a día de hoy voz de alerta a la Junta Electoral Central. En su comunicado oficial, CCOO "rechaza teorías conspirativas sobre el voto por correo" y aprovecha para exigir a Correos que "tome medidas". Es decir, que “se refuerce la plantilla y se amplíen los horarios de las estafetas y oficinas de Correos en los próximos días, de manera que se garantice el voto por correo de una forma razonable”. Este jueves, Correos anunció que el fin de semana abrirán todas sus oficinas y no descartó ampliar el plazo para depositarlo. En principio, el último día para entregar el voto por correo es el próximo jueves.

Pero que la cúpula de CCOO no observe ningún indicio de golpe electoral silencioso, que es la tesis a la que Feijóo ya se apuntó cuando las elecciones de 2005 a la Xunta las ganó el bipartito de izquierdas, en absoluto significa que defienda la gestión del presidente de Correos, Juan Manuel Serrano. Tanto CCOO como UGT consideran un auténtico desastre la política seguida por Serrano. "Nos ha conducido a la ruina", afirma una fuente ugetista. El déficit de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA –añade– "ya está en 670 millones y este año se calcula que llegará a los 1.000 millones". Serrano, añade el representante ugetista, "ha debilitado el servicio postal". "Y en paquetería ha hundido a Correos", concluye. En su opinión, en todo esto existe también una responsabilidad del Gobierno "por haber nombrado presidente a Juan Manuel Serrano".

Ahora bien, es esa misma fuente la que se desmarca kilómetros de Regino Martín en cuanto a si lo que define como verdadera calamidad gestora esconde una trastienda política: "No hay ninguna prueba de que se esté fomentando la abstención. Deducir eso me parece poco sensato por parte de un sindicato".

Su distanciamiento respecto al portavoz postal de CCOO no acaba ahí. "Atribuir –prosigue el contacto– intenciones de esa gravedad a quienes gobiernan requiere de pruebas muy sólidas. Es una apreciación equivocada, muy seria y grave transmitir eso porque lo que creo es que hay un problema de incompetencia muy serio para gestionar correos". Transmitir mensajes como el de Regino Martín, apostilla, "genera incertidumbre de los ciudadanos hacia el servicio postal". Y "la gente de correos tiene ganado el respeto".