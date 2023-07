Feijóo da alas a otra teoría del pucherazo cuestionando a Correos, la empresa pública que presidió

“Le pido a los carteros de España, con los que he trabajado, que trabajen al máximo. Mañana, tarde y noche. Y aunque no tengan los refuerzos suficientes, que sepan que custodian algo que es sagrado de los españoles: su voto. Por eso les pido a esos carteros, con independencia de sus jefes, que repartan todos los votos antes de que venza el plazo para que los españoles podamos votar y ejercer nuestros derechos. A toda la plantilla de Correos se lo pido porque es fundamental. También me comprometo a que, si no les pagan las horas extraordinarias, en el primer Consejo de Ministros se las pagaré”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se lanzó de lleno con estas palabras este miércoles a sembrar otra vez dudas y desplegar la teoría de la conspiración sobre el resultado electoral del 23 de julio. Puso el foco en Correos un día antes de que precisamente se cierre el plazo para pedir el voto a distancia y volviendo a la línea que ha abonado en los últimos meses el Partido Popular de cuestionamiento del sistema.

Las palabras de Feijóo apelan directamente a los carteros y tienen un especial significado precisamente porque él ocupó la Presidencia de Correos, entre los años 2000 y 2003, cuando José María Aznar estaba en La Moncloa. El expresidente estuvo este miércoles en el acto en Murcia con el actual líder del Partido Popular, además de Fernando López Miras. Los populares ya alimentaron esta teoría de la conspiración en la recta final del 28M por la supuesta compra de votos por correo en Melilla y en Mojácar (Almería), donde se detuvo también a una persona vinculada al Partido Popular.

El PP siembra duda sobre los resultados

El cuestionamiento de los resultados electorales ha sido una línea explotada por varios dirigentes del PP, tanto en el 28M como en este 23J. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó en el mitin de cierre de la anterior campaña ante un Feijóo sentado en primera fila: “Sánchez se va a ir como llegó, con un intento de pucherazo”. Volvió a darles alas al bulo del fraude cuando el presidente anunció comicios adelantados: “Soy consciente de que no se pueden haber convocado a peor traición unas elecciones. El fin es que la gente esté despistada, que esté desmovilizada, que falten interventores, apoderados, intentar a las bravas y a la desesperada llegar y cambiar las cosas”.

Ya en junio del pasado año el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, alentó esta teoría de la conspiración poniendo en duda hasta la empresa Indra, que es la encargada de gestionar los datos electorales. El dirigente popular acusó a Pedro Sánchez de un “asalto institucional”, citando el CIS, el INE e Indra, para “controlar a los españoles para asegurarse de que no vuelvan a equivocarse al votar”. Posteriormente matizó y dijo que él no había insinuado que se pudiera manipular el resultado.

Las palabras de Feijóo de este miércoles vuelven a alimentar la teoría de la conspiración a través de Correos, empresa pública clave en este proceso electoral. Más de dos millones de personas han solicitado ya el voto por correo, lo que supone más del doble de los registrados en las últimas elecciones generales de noviembre de 2019 (997.530). El presidente del PP ya dio alas a supuestos "fraudes" en Galicia en 2005, poniendo en cuestión la victoria del bipartito (PSOE y BNG) por el recuento del voto exterior.

Feijóo alimenta, sin pruebas, la conspiración sobre el voto por correo: "Pido a los carteros, con independencia de sus jefes, que repartan todos los votos antes de que venza el plazo" https://t.co/MpnNkUFHM7 pic.twitter.com/gzsZc00NOE — Cadena SER (@La_SER) 12 de julio de 2023

Correos quiere mantenerse "al margen de debates que socaven las instituciones"

La empresa emitió un comunicado tras las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo con el siguiente mensaje: “Correos quiere mantenerse al margen de debates que pretenden socavar las instituciones y los servicios públicos del país. Correos defiende la profesionalidad de todos sus empleados y empleadas y de los servicios que lleva desarrollando a lo largo de sus más de tres siglos de historia”.

“Durante todos sus años de actividad y en todas las etapas, ha demostrado su compromiso con la sociedad española prestando aquellos servicios públicos que se le han encomendado con eficacia y en beneficio de la ciudadanía. Lo que incluye, por supuesto, la gestión del voto por correo”, remarcó la empresa, que subrayó: “Desde la implantación del voto por correo en España, los profesionales de Correos han desarrollado esta tarea con orgullo y dedicación, conociendo el proceso y las obligaciones que conlleva. La profesionalidad de los más de 45.000 empleados y empleadas de Correos está fuera de toda duda”.

Asimismo, manifestó que el proceso de voto por correo es “seguro y garantista”: “La Junta Electoral Central, organismo independiente, es el encargado de auditar el proceso y de asegurar que se realiza con todas las garantías para la ciudadanía”. Sobre la remuneración de las horas extras prometida por Núñez Feijóo, remarcó: “Correos dispone de las partidas presupuestarias necesarias para abonar todos los conceptos retributivos relacionados con las elecciones generales del 23J. Estas están ya aprobadas y serán abonadas en la nómina correspondiente”.

Sánchez: "Mentiras, manipulación y maldades"

Tras participar en la cumbre de la OTAN en Vilnius (Lituania), Pedro Sánchez también contestó a las palabras de Núñez Feijóo: “Durante los últimos años hemos sufrido una forma de hacer oposición basada en tres puntos. El primero es la mentira, lo vimos en el debate. El segundo es la manipulación con este tipo de declaraciones para socavar la confianza de la gente en las instituciones y en la democracia española. Y finalmente, maldades”.

El plazo para solicitar el voto por correo acaba este jueves y se puede hacer en las propias oficinas de Correos y a través de la web (con el DNI electrónico o un certificado digital válido). La documentación será enviada por parte de Correos hasta el 16 de julio, en tanto que el elector dispone hasta el día 20 para entregar su voto (será necesario presentar el DNI o un documento análogo). Esta exigencia se debe a un acuerdo por parte de la misma Junta Electoral Central tras lo ocurrido principalmente en Melilla el pasado 28 de mayo.

De esta manera, la campaña da un giro por la insinuaciones de Feijóo, que trata de preparar el terreno post 23 de julio, donde el PP puede resultar, a tenor de todas las encuestas, el ganador pero no tener asegurada la mayoría absoluta junto a Vox que lo catapulte directamente al Palacio de La Moncloa. Otra de las líneas que está dibujando es una abstención del PSOE, por lo que en el debate del pasado lunes pidió sin éxito a Pedro Sánchez que firmara un compromiso de dejar gobernar a la lista más votada. Algo que precisamente no cumplirá el propio Partido Popular esta semana dos veces (en Canarias apoyó a Coalición Canaria este miércoles a pesar de que el PSOE fue el vencedor en votos, mientras que el viernes se hará María Guardiola con la Junta de Extremadura con los votos de Vox y apartando a Guillermo Fernández Vara).

El presidente del Gobierno, en la rueda de prensa en Lituania, dejó claro que no va a cambiar de estrategia electoral a pesar del resbalón del debate en Atresmedia. “Me considero un político con principios y de fuertes convicciones. Me rebelo cuando escucho que se dicen una sarta de mentiras como en el debate y cuando escucho blanquear a un partido que, en mi opinión es machista. También contra un uso descarnado del terrorismo, que está rompiendo la unidad en torno a las víctimas”.