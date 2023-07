Morant: "El debate lo ganó la antipolítica, un mentiroso compulsivo como Feijóo no puede ser presidente"

Diana Morant reconoce que lo pasó mal durante el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo el lunes por la “impotencia” de ver a un líder del PP como una “ametralladora de mentiras y bulos”. A ella le gustaría que hubiera más cara a cara entre los dos para que el socialista desmonte la “falacia de persona moderada” del popular.

La ministra de Ciencia concurre a este 23J como ‘número uno’ de la plancha electoral del PSOE por Valencia. Denuncia que el PP se ha rendido ante Vox por “cuatro sillones” y muestra su preocupación por el hecho de que la presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó, no se pusiera detrás de la pancarta contra la violencia machista por el asesinato de una mujer en Antella por su marido ante su hijo de doce años. Y lamenta la amenaza a los derechos de las personas LGTBi y a los trabajadores, por lo que pide el voto de todos los progresistas que se quedaron en casa el 28M y de electores de la derecha moderada.

Con el aviso también de los retrocesos que suponen los Gobierno del PP y de Vox en materia de ciencia, con los populares eliminando departamentos de Medio Ambiente como en Balears y la ultraderecha llevando en su programa eliminar la AEMET. No combatir el cambio climático, advierte, va contra la salud de todos los ciudadanos y la economía del país.

El debate entre Pedro Sánchez y Feijóo fue tenso y bronco, ¿ha servido a la ciudadanía?

Feijóo tenía pocas perspectivas de ganar si hacía un debate limpio, por lo que fue directamente a destrozarlo y a hacerlo sucio. Es muy difícil mantener la compostura, como hizo Sánchez, ante un Feijóo que fue una ametralladora de bulos y de mentiras. La pregunta que me haría hoy es si puede ser presidente del Gobierno una persona que se presenta a unas elecciones mintiendo una y otra vez y a través del engaño. Miente con el aplomo que parece que esté diciendo verdades como puños. Creo que sí tiene que pasar factura entre la ciudadanía.

¿Ganó alguien el debate?

La antipolítica, que es algo a lo que juegan Feijóo y el PP. Quiero agradecer el papel a los medios de comunicación de aclarar los datos oficiales. Se atrevió a decir que en el pacto contra la violencia de género el único partido que no estaba era Podemos, cuando es Vox, que es su socio de Gobierno. Cuando uno miente con tanta poca vergüenza, no gana la política. Deberíamos poner ahí el foco, la política no puede ser eso ni los ciudadanos esperan eso.

¿Fue Sánchez víctima de una expectativas muy altas?

No. Si Feijóo se atreviera a tener más debates, el presidente tendría la oportunidad de ir desmontando la gran falacia de esa persona moderada que se presenta ante la ciudadanía escondiendo su proyecto de país.

Feijóo fue una ametralladora de mentiras y bulos

Hubo muy pocas propuestas en general, ¿no?

Ya se sabe lo que está haciendo el PSOE. Durante los últimos cuatro años hemos hecho frente a la pandemia y a la guerra de Ucrania con un escudo social. Claro que nos vimos afectados y hubo una parálisis económica, pero desplegamos los ERTE y ayudamos a los autónomos. También hemos aplicado un plan de recuperación, que el PP boicoteó en Bruselas. ¡Que Feijóo diga que Europa va a suspender la excepción ibérica cuando quiere trasladarla al resto de países! Hacen falta más debates para que Sánchez desmonte todo y el líder del PP cuente su agenda oculta. Pero, ojo, ya la empezamos a conocer. En la Comunidad Valenciana el pacto entre el PP y Vox habla de adelgazamiento de las administraciones públicas, que eso se traduce en recortes como han hecho siempre. Feijóo no contó que lo que quiere es llevar a España a un tiempo atrás.

¿Cómo vivió el debate personalmente? ¿Lo pasó mal con tanta tensión?

Lo pasé mal porque me puse en la piel del presidente. Cuando uno cree en la política, la democracia y la palabra y se encuentra a un adversario con esa bajeza y con mentiras y bulos, genera impotencia y frustración. El debate también es el análisis que hay que hacer después. Un mentiroso compulsivo no puede ganar el debate y no puede ganar las elecciones.

Sánchez habló del “túnel tenebroso” de los pactos, pero en las encuestas se refleja una mayoría, o casi, absoluta, del PP y Vox. ¿Se ha normalizado la ultraderecha en España? ¿Se ha perdido el miedo?

No, se le perdió el miedo a una ultraderecha que era abstracta, pero ahora ha aterrizado y ha empezado a poner sus condiciones. El PP ha comprado toda la ideología reaccionaria y el odio a las mujeres. Ya no quieren hablar de violencia machista. Este fin de semana en la Comunidad Valenciana ha habido una mujer asesinada a manos de su marido con su hijo de doce años presente y la presidenta de las Cortes Valencianas, puesta con los votos del PP, se aparta del minuto de silencio de condena.

También está el odio al colectivo LGTBi, en poblaciones como Náquera se han prohibido los minutos de silencio por la violencia machista y las banderas arcoíris en el ayuntamiento. Lo que estamos viendo es que quieren retroceder diez años en derechos laborales, veinte años en derechos del colectivo LTGBI y cuarenta años en derechos de las mujeres. Además, hay censura a las películas de Disney por el beso de dos mujeres en la España de 2023. ¡Es increíble! Hay muchos votantes del PP y, si me estira, también de Vox que no se creen lo que están haciendo porque son mejores que sus dirigentes.

Cita el caso de Llanos Massó, presidenta de las Cortes Valencianas. ¿Eso le pasará realmente factura en las elecciones del 23J a las derechas?

Claro. Se han asesinado a más de 1.200 mujeres desde que hay registros. En la Comunidad Valenciana hay 12.000 mujeres adheridas al sistema VioGen de protección. Hay 90.000 condenas al año por violencia de género. Es una realidad y una evidencia, no una opinión. Existe una desigualdad social, cultural y estructural entre hombres y mujeres. Si negamos que existe, no le hacemos frente. En nuestro país habíamos decidido que era un deber del sistema proteger a las mujeres y Feijóo en el debate fue incapaz de hablar de violencia machista porque sabe que ha rendido sus principios y sus valores por cuatro sillones. Esto les va a pasar factura.

Lo primero que hicieron PP y Vox en la Comunidad Valenciana fue negociar la caída de los derechos de las mujeres

Encabeza la papeleta del PSOE por Valencia. En Vox va un condenado por violencia de género, que fue el aspirante en las elecciones autonómicas y que se apartó por el pacto del PP. Ahora aspira al Congreso y su voto puede ser decisivo para la investidura de Núñez Feijóo. Estos días Carlos Flores ha llegado a decir que las mujeres no necesitan “puntos violetas, sino fronteras seguras”. ¿Qué supone esto?

El pacto del PP y Vox se cerró en unas horas porque tenían poco que discutir. Las líneas rojas de Núñez Feijóo pasaron a ser una alfombra roja en una discusión entre seis señores. Entre ellos, un maltratador. Lo primero que hicieron fue negociar la caída de los derechos de las mujeres. Presumen de haber apartado al condenado de Vox, pero me lo encuentro en todos los debates. ¿Utilizarán el voto del condenado machista para hacer a Feijóo presidente? Les digo que sí. La ley que no tiene excepción para el PP es que allá donde sumen, hayan ganado o no, tendrán este tipo de gobiernos que nos están llevando a tiempos muy oscuros. Me da mucha pena: un condenado por violencia machista no representa a nuestro país. Me parece que está inhabilitado para ser representante público y ser candidato y quien lo ha puesto y gobierna con él tiene la responsabilidad de llevar esa falta de ejemplaridad a la normalidad pública e institucional.

¿Está en peligro este Ministerio de Ciencia si gobierna la derecha?

Totalmente. Que la ciencia tenga voz en el Consejo de Ministros ha hecho que estemos en el presupuesto más alto de la historia y que uno de cada cuatro nuevos empleos sean en este sector. Muchos de los que fueron expulsados por el Gobierno de Mariano Rajoy con sus recortes están volviendo, además estamos atrayendo científicos e innovadores de fuera. ¿Qué van a hacer los negacionistas con la ciencia? Relegarla porque no quieren escucharla. No estoy hablando sólo de Vox, sino también del PP.

Moreno Bonilla en Doñana ha planteado una ley para regar con el agua que no tiene, para desecar y atropellar el parque. En Castilla y León se ha propuesto una relajación de la normativa para la tuberculosis bovina, que es un problema de salud pública. Por eso es tan importante mantener el Gobierno de España y apelamos al voto de la gente sensata y con sentido común.

No luchar contra el cambio climático es ir contra la salud de las personas

El nuevo presidente del Parlament de Balears es antivacunas. ¿Este discurso puede abrirse paso en una España de vacunación récord? ¿Por qué Vox elige a ese tipo de perfiles tan radicales?

No sé cómo hacen el casting con antivacunas, antiabortistas y negacionistas del cambio climático y de la violencia de género. Abacal empezó la campaña diciendo que en Vox caben los defensores de la obra de Franco. Parece que esa gente existía y estaba metida en una caverna. Pero al PP no le parece esperpéntico. ¿Por qué al señor Feijóo no le parece que hay que hacer un cordón sanitario como hace toda la derecha moderada de Europa?

Hay países donde existen esos pactos.

El PP de Feijóo ya no es derecha moderada. Ursula Von der Leyen no se sienta en el Parlamento Europeo con Vox ni sus socios. Vox nació en el PP, pero el PP está volviendo a Vox.

En Baleares el PP gobierna en solitario, pero ha eliminado la Conselleria de Medio Ambiente. ¿Se está saliendo España de esa línea de consenso internacional por la lucha contra el cambio climático?

España no se está saliendo, sino el PP. En Balears es todavía más preocupante, ya que es un territorio sometido como ninguno a los efectos del cambio climático. Es un ecosistema que hay que cuidar, donde Francina Armengol había puesto todo el foco. Quieren contraponer un modelo con otro con una política reaccionaria. Feijóo dejó claro que va a derogar la solución ibérica y los impuestos a las energéticas y grandes fortunas. Van a dejar en la indefensión a la mayoría de los ciudadanos. No luchar contra el cambio climático es una oportunidad perdida para la economía de nuestro país e ir contra la salud de las personas.

Hay ola de calor ahora en España. Una de las propuestas estrella de Vox es eliminar las agencias meteorológicas, ¿qué significa científicamente?

Es que no nos digan lo que está pasando porque así no tenemos la responsabilidad de combatirlo. Es el jaque a la ciencia, ponerle velitas a la Virgen María para que llueva y prometer a todos los agricultores agua diciéndoles que el Gobierno de España es muy malo. No hay sector productivo que se vea más afectado por el cambio climático que el sector primario. Sin la ciencia no vamos a poder hacer frente a las consecuencias del cambio climático.

Ayuso, por ejemplo, fue una negacionista de la ciencia para combatir la pandemia, incluso Feijóo ponía restricciones. Aquí en Madrid estaban los bares abiertos y decía la presidenta que no se podía comparar con otra ciudad de España, sino con otras capitales europeas. Tenemos el dato de que Madrid es la región de Europa con más exceso de mortalidad por covid. Es por haber tomado decisiones irresponsables y alejadas de la ciencia. Sólo por eso Ayuso no debería seguir gobernando en Madrid.

El propio Feijóo está incumpliendo la lista más votada, es un brindis al sol y una cortina de humo

¿Va a ser usted la próxima líder del PSPV-PSOE?

Soy la cabeza de lista por Valencia. Salimos a ganar y estaré donde el partido me necesite. Pero ahora mismo el partido necesita a Ximo Puig que obtuvo mejor resultado que en 2019 y 2015. Lo que pedimos Puig y yo es que no nos vote sólo el elector del PSOE, sino también el de izquierdas que se quedó en casa y también el moderado. Y necesitamos un Gobierno de España que frene las tropelías.

¿Pero en el PSPV-PSOE tiene que haber un cambio después de perder la Generalitat o le gustaría que siguiera Puig?

Veo a Puig en plena forma, es nuestro líder y ha hecho un gran trabajo en la Generalitat y en el partido de unión. Es un proyecto que todavía tiene mucho que decir y él sabe que cuenta conmigo para que juntos volvamos a construir esa alternativa socialista.

El PP está presionando con la lista más votada, algo que ha llegado a plantear también Felipe González. ¿Está fuera de todo escenario? ¿Lo rechaza por completo?

Es Feijóo el que lo está rechazando. La norma que ha aplicado es que allá donde pueda gobernar, haya ganado o no, lo va a hacer con Vox. Es el propio Feijóo el que está incumpliendo ese pacto con la desfachatez de que PP y Vox han arrebatado alcaldías socialistas y han conformado 140 gobiernos municipales. Es un brindis al sol y una cortina de humo. El PP considera que el poder es suyo y que tiene que llegar de cualquier manera.

Sumar ha propuesto la controvertida herencia universal de 20.000 euros. ¿Qué le parece?

No tenemos el papel de analizar las propuestas de otros partidos y desde luego me merece todo el respeto. Quizá hay mucha gente en nuestro país que no ha visto 20.000 euros nunca juntos en su cuenta bancaria y que le puede sonar como algo irrealizable. El espíritu de Díaz es ayudar a esa generación nueva a que no sea perdida y ya lo está haciendo el Gobierno con la vivienda, las becas y el bono cultural. Si ponemos todo lo que estamos haciendo, quizá llegamos a esa cifra. Le deseo la mayor de las suertes a Sumar porque el 28M nos falló ese espacio. El PSOE también está aquí a disposición del votante a nuestra izquierda y a nuestra derecha porque lo que viene es una pesadilla. El PSOE es el instrumento para pararla.