Feijóo, sobre el pacto con Vox: "¿Por qué tengo que elegir entre el 'no es no' o el 'o conmigo o sin nadie'?"

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato único a la presidencia del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha preguntado que por qué tiene que hablar de pactos con otros partido -en relación a las críticas recibidas por el pacto con Vox en Castilla y León- si lo que quiere es un "amplio pacto" con los ciudadanos, según informa Europa Press. Así lo ha puesto este sábado de manifiesto durante un acto en Tenerife con militantes y simpatizantes junto al presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, y el presidente insular, Emilio Navarro, para exponer su proyecto para el partido.

"¿Por qué tengo que hablar de pactos con otros partidos si lo que quiero es un amplio pacto con los ciudadanos?, ¿Por qué tengo que hablar de establecer vetos si lo que me importa es conseguir votos?, Por qué tengo que elegir entre 'no es no' o el 'o conmigo o sin nadie'?", se cuestionó.

Feijó hizo especial hincapié en que aspira a una política diferente inspirada en el ayer y pensada en el mañana, entendiendo que lo que se ha llamado como "nueva política" es una "pésima política". "¿Y por qué tengo que decir con quien 'no', si de lo que se trata es de con quien 'sí', que es con la mayoría de los ciudadanos? Esas son las preguntas", aseveró.

Afirma que para la izquierda ya tiene "la culpa de todo"

Por otro lado, entendió que antes de haber sido nombrado como presidente del PP, desde la izquierda ya le echan "la culpa de todo que ha pasado en España" en los últimos diez días.

No obstante, Feijóo dijo que es algo a lo que está acostumbrado, recordando que cuando llegó a la Xunta en 2009 "hicieron una manifestación preventiva". "Y parece ser -continuó- que antes de ser presidente del PP de España ya tengo centenares de manifestaciones preventivas en el conjunto del país. No está mal, empezamos bien".

"De mi han dicho que soy ultraderechista y filocomunista, que soy nacionalista y centralista... hombre, todo eso es un poco exagerado. Ahora, tener la capacidad de decirlo el mismo día ya es francamente exagerado. No cuela, nadie se lo cree", expuso.

Con todo, se ha mostrado convencido de que España necesita un Gobierno "mejor" y de que se puede hacer una política "mucho mejor" de la que actualmente "padece" España.

"Qué le habré hecho al PSOE -concluyó-, además de ganarle siempre, para que me insulten antes de tomar posesión. Los del PSOE de Galicia quieren que me vayan de allí cuanto antes después de 13 años ganándoles, lo puedo entender; y los del PSOE nacional quieren que ni siquiera tome posesión como presidente, no vaya a ser que les volvamos a ganar".

Ve "frívolo" anunciar un documental de Sánchez con una guerra "a las puertas de Europa"

Asimismo, Feijóo también ha visto "frívolo" que se anuncie una serie documental del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que se retratará la vida cotidiana en La Moncloa, cuando hay una guerra "a las puertas de Europa". "Tengo muchas dudas de que a los españoles les interese ver un reality show protagonizado por el presidente del Gobierno, que parece ser que nos amenaza con una serie de televisión donde él será el protagonista", ha asegurado.

En este sentido, el gallego comprendió que lo que hace en uno de los Consejos de Ministros "da para muchos capítulos" pero matizó que en estos momentos, "con una guerra a las puertas de Europa" y con una "profunda crisis económica", anunciar un reality show "da un perfecto mensaje de lo que es una política inmadura y frívola".

Por ello, Feijóo ha resaltado que "merece la pena" intentar dar lo mejor del PP para ofrecer un Gobierno que esté a la altura de lo que merecen los españoles. "Un Gobierno que esté centrado en la recuperación económica, en la creación de empleo y en las oportunidades. ¿Acaso un Gobierno puede hacer alguna cosa más importante que eso?", incidió para apostar por un Gobierno centrado en la gestión en lugar de en las "luchas internas" de los ministros y de los partidos que lo conforman.