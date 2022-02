Feijóo pide a Casado que se siente con Ayuso para dar una solución al partido y evitar que se convoque un congreso

El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este viernes el "espectáculo" vivido el jueves entre la dirección del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha pedido "capacidad de reacción" y un "punto de encuentro" para "solventar la hemorragia que está sufriendo el PP", informa Europa Press.

En respuesta a preguntas de los medios, el jefe de los populares gallegos ha reiterado su apoyo al presidente del PP nacional, al que ha pedido que "solucione un problema que el partido no merece". "Le reitero mi apoyo y mi lealtad para que busque una solución a un problema que los votantes, los militantes y el conjunto de los españoles, en este momento no merecen", ha dicho.

A renglón seguido, ha sostenido que "el espectáculo" de este jueves "no beneficia a ninguno de los dirigentes del PP" y, más allá, "perjudica a una alternativa de gobierno que es la única posibilidad de cambiar a un muy mal Gobierno".

Para Núñez Feijóo, "es muy difícil pedirle a los votantes que se unan en el entorno de un proyecto de centro derecha como el PP" si "acreditan que el que no está unido es el propio partido". "En este contexto, ayer fue un día muy desafortunado, y espero que tengamos la suficiente cintura y la suficiente capacidad de reacción para solventar la hemorragia que está sufriendo el PP", ha señalado el presidente gallego, que ha confiado en que Pablo Casado "acierte con su decisión" y "busque un punto de encuentro entre la dirección nacional del partido y el Gobierno de la Comunidad de Madrid".

Sobre esta última cuestión, Alberto Núñez Feijóo ha circunscrito "el problema" a un enfrentamiento entre un gobierno autonómico y la dirección del partido. "El PP no está en crisis, lo que hay es un desencuentro profundo y lamentable entre la presidencia de la Comunidad de Madrid y la dirección del partido", ha añadido.

"Leal" al presidente

Núñez Feijóo, que ha reconocido haber hablado con Pablo Casado -"y hablaré con él todas las veces que me lo requiera"-, ha reiterado que su "responsabilidad" le lleva a "ser leal" con el presidente nacional de su partido y con el partido en sí mismo, así como a manifestar su opinión. "Dentro de la lealtad está la responsabilidad de decir lo que uno piensa", ha sentenciado.

Con ello, ha manifestado que "el problema creado ayer" tiene que "tener una resolución rápida", de "días", para no "faltar al compromiso" con los ciudadanos. "Nuestro compromiso no es dedicar a los problemas internos del partido nuestras energías. Nuestro compromiso es solventar problemas, no crearlos, y hacer una oposición a un gobierno que lo consideramos realmente malo para los intereses de los ciudadanos", ha subrayado.

En cuanto a su posición en esta situación, Núñez Feijóo ha recordado que es "presidente de Galicia" y su compromiso pasa por "aportar a la política nacional" su "visión", su "óptica" y su "opinión". "Además, no tengo ninguna limitación para hacerlo. Opino libremente sobre las cosas que afectan a mi partido o a mi país", ha destacado, "Ese es mi papel, lo ha sido así en los últimos años y lo sigue siendo ahora".

Explicaciones de Ayuso

Sobre la explicación dada por Díaz Ayuso en relación al contrato a su hermano, que ha dicho no conocer de forma directa, ha considerado que la supone "bastante lógica" en el contexto en el que se produjeron los hechos. "Comprenderá que, en este momento, nadie conoce con exactitud el conjunto de expedientes administrativos que en un momento de emergencia sanitaria se produjeron desde el punto de vista de las compras" relacionadas con la pandemia, ha indicado Núñez Feijóo.

En relación a esta cuestión, se ha referido a los problemas para la compra de material sanitario y mascarillas durante los momentos más duros de la pandemia, en los que el Sergas "tuvo muchas dificultades" para hacerse con este material. "Había cargueros en los que una vez que se tenía el contrato, al final no se producía el suministro porque los precios bailaban en función del servicio de salud del país que pujaba más por el material", ha añadido.

No obstante, ha dicho, desconoce este expediente en concreto y ha afirmado que ante "cualquier duda" y "cualquier sombra" relacionada con una inversión pública, "la administración afectada tiene que dar las explicaciones normales y contundentes".