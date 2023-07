Feijóo y el pinganillo en el debate: una teoría sin pruebas y que las partes desmienten

“Lo sé de primera mano, que Feijóo llevaba pinganillo”. Ese es uno de los mensajes que circulan en Twitter junto a un vídeo en el que aparece el candidato a la presidencia por el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, antes del debate electoral del 10 de julio, haciendo un gesto en el que se lleva el dedo índice a la oreja izquierda. Ese vídeo se ha utilizado para afirmar que el político llevaba un pinganillo durante el cara a cara con Pedro Sánchez. En el vídeo no se evidencia que Feijóo portara pinganillo, y tanto el Partido Popular (PP) como Atresmedia, organizador del debate, niegan la acusación.

En las imágenes no se aprecia que Feijóo lleve pinganillo

El clip en cuestión es un corte de ocho segundos de la previa al debate. La imagen hace un acercamiento sobre Núñez Feijóo, quien no está pendiente de la cámara sino de la conversación que sostiene. Se lleva la mano izquierda a la oreja y hace movimientos sobre ella con el dedo índice.

En las imágenes, sin embargo, no se llega a ver que porte ningún tipo de dispositivo. Cabe señalar, además que no es lo habitual portar el pinganillo en el perfil que queda frente a la cámara, como sería el caso alegado a Núñez Feijóo. Menos aún en un debate en el que se ha establecido, precisamente, su no utilización.

El momento es previo al debate

El único cara a cara entre los líderes de los dos principales partidos políticos estaba agendado para las 22 horas del lunes 10 de julio, en los estudios de Atresmedia en San Sebastián de los Reyes (Madrid).

El vídeo es en ese lugar, pero de momentos antes de que arrancase el debate. De hecho, está tomado de la transmisión que el programa Al Rojo Vivo, de La Sexta (grupo Atresmedia) hizo como previa al evento. En él se ve a Feijóo conversando, en el plató, con Marta Varela, su jefa de gabinete, y otra persona. Pedro Sánchez y los moderadores no estaban en la sala aún.

Feijóo ha mentido todo el rato, le estaba mandando lo que debía decir @gonzalezpons ,en todo momento quien hablaba era él y Feijóo lo repetía.

Lo sé de primera mano, que Feijóo llevaba pinganillo.#FeijooMiente #CaraACaraAtresmedia #VotaPSOE pic.twitter.com/Gm74xuP7VM — Carmen/❤️🌹 (@Carmen45465296) 11 de julio de 2023

El Partido Popular niega que Feijóo utilizara un pinganillo

Maldita.es consultó con el equipo de prensa del Partido Popular, la respuesta fue que “lo desmintió el propio medio por activa y por pasiva. ¿Cómo va a consentir Atresmedia que nadie vaya con un pinganillo?”. Además, nos remiten a Atresmedia, donde Antonio García Ferreras, el presentador de Al Rojo Vivo, programa de La Sexta, dijo que “las normas las hemos puesto nosotros. Que ni pinganillo, ni de pie ni de sentados. Que se ha definido en Atresmedia”.

La moderadora del debate, Ana Pastor, añadió que los pinganillos estaban prohibidos, como los teléfonos móviles y los relojes. “Pinganillos no, los invitados no van a llevarlos”, dijo.

García Ferreras ahondó diciendo que “ninguno de los dos partidos ni siquiera lo ha planteado”, algo que choca con las declaraciones dadas a Europa Press por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas (PSOE), quien dijo que “hemos tenido incluso que solicitar la prohibición de los pinganillos en la realización de este debate".

Por tanto, a pesar de los señalamientos que se han arrojado a través de redes sociales, en los vídeos del debate, tanto de la previa como del cara a cara, no se aprecia que Núñez Feijóo portara pinganillo en el encuentro cara a cara con Pedro Sánchez el 10 de julio, algo que, además, tenían prohibido ambos participantes´.

---------------------------------------------------

Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.