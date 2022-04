Feijóo propone un PP gobernado por los barones para garantizarse la unidad que le faltó a Casado

La crisis brutal entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso y la revuelta de los barones que provocó la caída del primero y la convocatoria de un congreso extraordinario fue este viernes el elefante en la habitación del PP. Ninguno de los oradores principales que subieron a la tribunal del congreso, organizado en Sevilla para tratar de reconectar con el espíritu de refundación de la asamblea que en esta misma ciudad y en 1990 situó a José María Aznar al frente de la organización, hizo referencia alguna a lo ocurrido. Ninguno, excepto Ayuso: “Este congreso”, dijo, “es la respuesta a una crisis que nunca debió existir”.

La lista de nombres para la nueva ejecutiva del partido con la que Feijóo cerró su intervención (se puede consultar completa al final de esta información), ya casi al filo de las nueve de la noche, confirmó el pacto que el presidente gallego ha firmado con los barones. Autonomía de decisión en sus territorios a cambio de que todos se conjuren para recuperar la unidad y destierren cualquier tentación de deslealtad. En el equipo de dirección, con Cuca Gamarra en la secretaría general personificando la continuidad y con Elías Bendodo en la coordinación general —es la mano derecha derecha de Juanma Moreno, su principal aliado en el nuevo PP— los barones han podido situar a quien han querido.

A falta de que el nuevo líder haga públicos los nombres de quienes ocuparán las secretarías ejecutivas —las que tendrán responsabilidades directas en organización o en economía, por ejemplo— el reparto de vocales en la dirección reproduce el peso de cada territorio y la voluntad de representación de todos los barones.

Un pacto orgánico destinado a sellar las heridas que se abrieron en las últimas semanas pero que los dirigentes territoriales vienen arrastrando casi desde la llegad a la presidencia de Casado y, sobre todo, de quien fue su mano derecha, Teodoro García Egea.

“Os pido a todos la misma confianza que yo tengo en el PP. El mismo respeto, la misma lealtad que os ofrezco, todos tenemos un papel”. “Quiero un partido vivo, que debate, que se corrige”, pero en el que haya “lealtad”, advirtió. “Un partido abierto y unido. Esa condición os pido que sea innegociable: empezando por mí mismo” y siguiendo por todos y cada uno de los barones y por miembros de su nueva ejecutiva, cuyos nombres, reconoció, salen de las propuestas de los dirigentes territoriales.

La idea de unidad presidió la mayoría de las intervenciones, Especialmente la de los pesos pesados, los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar.

Este último fue, como de costumbre, el más contundente: “No podemos fallar”. “Nada valioso” vendrá “si no retejemos afectos”, subrayó antes de recordar cómo Manuel Fraga le cedió en 1990 el testigo de la presidencia del PP renunciando a cualquier clase de tutela rompiendo la carta de renuncia que le había entregado. “Querría romper simbólicamente esa carta que tú no tienes que escribir”, le dijo a Feijóo por videoconferencia después de haber dado positivo por covid.

“Pido a todos la mayor unidad y el apoyo más claro y decidido para esta nueva etapa bajo el liderazgo de Núñez Feijóo”, remarcó enfáticamente antes de aludir, sin mencionarlo por su nombre, a Vox. “Los populistas ofrecen ruido, no soluciones”. “No hay futuro valioso para España” en el “radicalismo”, la negación de la pluralidad de España o en rechazo a Europa, advirtió. El PP está “centrado en la libertad” y Vox o “vuelve a ese camino o fracasa”. Aunque a él lo que le gustaría es que “volviera”, porque no hay ningún proyecto de futuro que pueda prosperar olvidando las claves ” que inspiran a su partido, concluyó.

“Donde quiera que estés”

Aznar fue también el primero en reivindicar a Casado, como después lo hizo Feijóo, por las dificultades que el tocó afrontar como líder del PP, aunque su frase sonó a epitafio: “Donde quiera que estés, Pablo, gracias por tu esfuerzo”.

Casado, que retrasó su llegada al congreso hasta el momento en que le tocó intervenir a Rajoy, utilizó su despedida para reivindicarse con un discurso en el afirmó haber dejado el PP “a las puertas de la Moncloa”. La organización apagó las luces del auditorio para dar paso a un vídeo justo cuando el presidente saliente estaba saludando a los barones territoriales y dirigentes de la primera fila justo cuando el tocaba abrazar o evitar a Díaz Ayuso, la principal responsable de su caída.

En su intervención, y en presencia de su esposa, cuyo rostro entristecido revelaba la dureza de la situación vivida por ambos en las últimas semanas, Casado sí hizo una alusión velada al caso del hermano de la presidenta de Madrid: “Siempre he dicho la verdad, me enfrentara a quien me enfrentara. Estoy muy orgulloso: no hay que tener miedo a hacer lo que se debe”.

Casado no dudó en replicar a Rajoy, que minutos antes se había pronunciado contra la “puerilidad” de la política. “La política adulta”, dijo, la definen las ideas correctas, no importa la edad”. Y aprovechó para hacer una revelación: ha rechazado el ofrecimiento de Feijóo de conservar su escaño y de asumir responsabilidad en el nuevo PP. En los próximos días entregará su acta de diputado.

