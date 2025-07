Feijóo vuelve a atacar a Sánchez con la prostitución: "Participó de este abominable negocio"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este viernes en acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de beneficiarse "en el ámbito personal y patrimonial" del "negocio de la prostitución" y ha advertido de que lo que no va a aceptar son "lecciones de moralidad desde la inmoralidad".

En una comparecencia en Barcelona recogida por EFE, Feijóo se ha reafirmado en sus palabras del pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, cuando acusó a Sánchez de ser "partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución", en referencia -sin citarlo- a los negocios -saunas- que, según algunas informaciones publicadas por medios, tuvo su suegro.

"Yo no he hecho crítica sobre los negocios de la familia del presidente del gobierno. Yo he hecho una crónica sobre esos negocios que ustedes (los medios de comunicación) han publicado desde hace más de 10 años", ha indicado Feijóo, que ha cuestionado la "legitimidad" de Sánchez de querer ahora abolir por ley la prostitución.

Según Alberto Núñez Feijóo, "cuando una persona se convierte en adalid en contra de la prostitución, lo mínimo que tiene que hacer es tener la humildad para reconocer que durante una época de su vida esa prostitución le vino bien en el ámbito personal y patrimonial". "Yo no he hecho ninguna crítica, he hecho una crónica al respecto, con un nivel ético muy superior al suyo, porque yo no mentí. Yo simplemente describí una situación y lo que no puedo aceptar bajo ningún aspecto es lecciones de moralidad desde la inmoralidad", ha enfatizado.

Feijóo ha remarcado que Sánchez "no puede decir que va a ilegalizar la prostitución, cuando participó del abominable negocio de la prostitución". El líder del PP ha considerado que "los españoles tienen derecho a hacer esta reflexión" y ha opinado que "la regeneración política consiste en que los políticos cuenten las cosas como son".