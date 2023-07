Ferraz ve a Feijóo "tocado de muerte" y al PP camino de una primarias a las que se presentará Ayuso

En Ferraz miran de cerca lo que está pasando en su partido rival. La dirección del PSOE no descarta que Alberto Núñez Feijóo trate de ir a una investidura fallida, pero ve ya "tocado de muerte" al líder de los populares y a los conservadores camino de una "guerra" interna.

Los socialistas, según fuentes de la dirección del partido, no ven posible que Feijóo arme una mayoría para la investidura. En su opinión, lo que está haciendo el presidente del PP es "postureo": "Lo está alargando para no precipitar su caída".

En la dirección del PSOE insisten en que Feijóo "no tiene plan B" y destierran la "ocurrencia" de Vox de que diputados díscolos del PSOE puedan apoyar una posible investidura de Feijóo con la ultraderecha.

"Feijóo no quiere parecer el perdedor"

El análisis político que hacen en la sala de máquinas del PSOE es que Feijóo simplemente quiere ganar un poco de tiempo "para no parecer el perdedor" en estos momentos. Los socialistas no tiene ansiedad por alcanzar un acuerdo con el bloque progresista hasta que no se constituyan las Cortes, pero no quieren desvelar ningún tipo de detalle.

En Ferraz anticipan que en el PP habrá una "guerra" en los próximos meses, que ya se empieza a intuir, en su opinión, en el debate que se ha abierto internamente sobre si Feijóo tienen que intentar una investidura fallida o no.

El análisis que hacen en el PSOE es que el líder del PP no se va a quedar toda la legislatura si no consigue llegar a La Moncloa, aunque podría pactar con su partido pilotar una transición ordenada.

No obstante, en el PSOE creen que esta vez no se "santificará" a un candidato como pasó con Feijóo tras la época de Pablo Casado, sino que habrá primarias. Y tienen claro que en ese proceso aparecerá como aspirante la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Isabel Díaz Ayuso se presentará", vaticinan las fuentes, que subrayan ya cómo una parte de la derecha, como Esperanza Aguirre, ya están dibujando ese futuro escenario.