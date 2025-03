Fiscalía y Generalitat avalan la eutanasia de la joven que su padre quiere impedir

La Fiscalía y la Generalitat han avalado que se aplique la eutanasia a Noelia, una joven de 24 años con paraplejía, al concluir que cumple los requisitos para recibir la muerte asistida, que su padre logró paralizar "in extremis" en agosto pasado, cuando ya estaba programada.

Así lo han notificado este martes la Fiscalía y la Generalitat a la titular del juzgado contencioso número 12 de Barcelona, que ahora tendrá que decidir si da luz verde a la eutanasia de Noelia, que el pasado 4 de marzo, durante el primer juicio en España por el derecho a una muerte digna, insistió en su petición y denunció "coacciones" de entornos católicos.

En su informe, la Fiscalía considera que Noelia cumple los requisitos que prevé la ley para que se le aplique la eutanasia, subraya que su decisión es "firme, libre y autónoma" y remarca que la joven se encuentra en una situación de "contexto eutanásico".

Este proceso enfrenta a la Generalitat, que defiende la decisión de la Comisión de Garantía y Evaluación que en julio de 2024 autorizó por unanimidad la eutanasia de Noelia, y al padre de la chica, representado por el colectivo ultracatólico Abogados Cristianos, que en agosto pasado lograron detener el proceso, cuando ya estaba programado.

La Fiscalía, que apoyó la petición del padre de Noelia para que en agosto se suspendiera la eutanasia, pero que no se había pronunciado aún sobre el fondo del asunto, ha concluido ahora que la chica cumple los requisitos que prevé la ley para que se le aplique la muerte asistida.

La Fiscalía también apunta en su informe que el padre de la chica tiene "interés legítimo" para intervenir como demandante en el procedimiento, en el que la decisión que ahora adopte la jueza podrá ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Por su parte, la Generalitat, en un informe al que ha tenido acceso EFE, ha pedido que se autorice la eutanasia a la joven, al considerar, como la Fiscalía, que cumple los requisitos, y ha recriminado al padre de Noelia y a Abogados Cristianos que hayan intentado "entorpecer" el ejercicio de este derecho y "desalentar" a la chica para que desistiera.

En su escrito, los servicios jurídicos de la Generalitat resaltan que el padre no está legitimado para intervenir en este proceso ya que se ha acreditado que la chica no tiene limitadas sus capacidades y no convive ni mantiene ningún tipo de dependencia material con su progenitor, que creen que actúa no en defensa de un derecho fundamental propio sino por una "divergencia de carácter ideológico".

La Generalitat destaca que en este procedimiento se ha constatado que existe un "criterio médico unánime" que confirma que la joven cumple los requisitos para que se le reconozca el derecho a la muerte digna, una vez "desacreditadas" las "sombras de duda" que intentó proyectar Abogados Cristianos en su demanda.

La joven con la eutanasia paralizada ratifica que quiere morir y denuncia "coacciones" Ver más

En este sentido, la Generalitat sostiene que la joven tiene capacidad "suficiente" para "gobernar sus actos", pese a que sufre una patología crónica y permanente, sin posibilidad de mejora o reversión, y sí de empeoramiento y que le causa un "sufrimiento grave, crónico e imposibilitante", debido a las secuelas de un intento de suicidio en 2022.

La eutanasia de Noelia estaba prevista el 2 de agosto, pero la jueza accedió a paralizarla 'in extremis" a raíz del recurso planteado por el padre, para evitar un perjuicio "irreparable".

El padre ya había intentado, sin éxito, impedir la muerte asistida de su hija a través de una denuncia presentada ante el juzgado de guardia de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), que la archivó después de que una forense concluyera que conserva sus capacidades cognoscitivas y volitivas.