La Fiscalía pide archivar la denuncia de García Egea contra infoLibre: los datos publicados eran "estrictamente necesarios"

La Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido un escrito al titular del Juzgado de Instrucción número 18 solicitando el archivo de la denuncia presentada por el exsecretario general del PP Teodoro García Egea contra infoLibre por un delito de revelación de secretos tras la publicación por este medio de una información en la que se revelaba que el presidente de Murcia, Fernando López Miras, había mediado en la operación quirúrgica de un familiar del entonces número dos de la formación conservadora. El Ministerio Público considera que no existen "bastantes" indicios para seguir adelante con la investigación. Además, resalta que los datos ciertos publicados eran los "estrictamente necesarios" para la publicación de los hechos noticiables.

Todo se remonta al 7 de junio de 2021, cuando infoLibre publicó una información exclusiva con el siguiente titular: El presidente de Murcia medió en la operación quirúrgica de un familiar de García Egea: “La van a programar para el día 20”. En el texto se reproducían dos imágenes en las que se podía ver al presidente regional hacer gestiones por whatsapp con el secretario general de Salud, Andrés Torrente, y transmitir datos sobre la operación de un o una paciente al número dos del PP a nivel nacional. Ese paciente era un familiar del propio García Egea. El número dos del PP nacional exclamaba un agradecido "cojonudo" al recibir la información de carácter privado y personal que al resto de los ciudadanos les es facilitada no por el presidente regional sino por sus centros de salud u hospitalarios de referencia.

En cuestión de horas, García Egea y López Miras presentaron una denuncia contra este diario y la periodista firmante de las exclusivas, Alicia Gutiérrez, por un delito de revelación de secretos. Una causa que ahora la Fiscalía pide archivar. En un escrito remitido al juzgado, el Ministerio Público resalta que la labor periodística está "amparada" en el derecho a la libertad de información y que la firmante de la información no se ha excedido en el ejercicio de dichos derechos porque los datos que se revelaron eran "estrictamente necesarios" para la publicación del hecho noticiable.

Así, resalta que el diario "únicamente" publicó la parte de conversación que reflejaría el contenido de la noticia "sin aportar otros datos sin interés noticiable y que afectasen a terceros no implicados puesto que como ya señaló la investigada (...) en la noticia no se incluyeron datos que permitieran identificar al paciente".

El Ministerio Público incide también en el origen de las fotografías. En este sentido, la Fiscalía dice que "no cabe acreditar la comisión dolosa de los hechos" porque no es posible determinar si la imagen de la conversación de whatsapp "fue captada intencionadamente mediante el empleo de artificios técnicos, ya fuesen cámaras de televisión, cámaras fotográficas, teléfonos móviles o incluso un programa informático".

En este sentido, sostiene que ni siquiera ha podido acreditarse si se trató de una captación casual, y por lo tanto no delictiva en origen. Y, del mismo modo, recalca que tampoco ha podido demostrarse "si, en caso de que la imagen fuese captada en origen de modo ilícito, dicho modo de captación era conocido por la periodista y por el responsable legal de la empresa". De todos modos, y aun entendiendo que no queda acreditada la "comisión dolosa", la Fiscalía destaca que la conducta de la firmante de las informaciones no podría calificarse de antijurídica "atendiendo a los criterios jurisprudenciales".

El pasado mes de noviembre, la propia Gutiérrez y Daniel Basteiro, director de infoLibre (en calidad de representante de la empresa) declararon como investigados en el proceso y defendieron la pertinencia de la noticia, nunca desmentida en ninguno de sus extremos por el PP o los denunciantes, y su evidente interés público.