La mayoría de los 8.131 ayuntamientos españoles han constituido este sábado sus nuevas corporaciones municipales. Una jornada de nuevos alcaldes y alcaldesas, pero también de muchos nervios. Aunque, sin lugar a duda, el premio al giro de guion del día se lo lleva, sin duda, Barcelona. Hasta última hora, el nombre del nuevo alcalde era una incógnita que se ha resuelto durante el propio pleno sobre las 17.50: el socialista Jaume Collboni será el regidor de la ciudad condal tras reunir en el último momento 23 votos, es decir, los del propio PSC y también los de los comunes y el PP.

"Gracias a los concejales que han confiado en mí, especialmente a los que no son de mi opción política. Seguro que es la opción que han considerado mejor para la ciudad", han sido las primeras palabras del socialista como alcalde. Durante su discurso minutos después, ha afirmado que ser regidor es "el reto más grande" de su vida: "Demos una oportunidad a Barcelona. Quiero gobernar para todos los barrios de la ciudad, independientemente de su ideología, de su origen social y de lo que hayan votado".

La victoria de Collboni ha sido toda una sorpresa después de que a primera hora de este mismo sábado, tanto las bases de Junts y ERC en Barcelona validaran el acuerdo entre ambas formaciones para que Xavier Trias fuera investido alcalde, sumando así 16 concejales. Sin embargo, cuando todo el pescado parecía vendido, sobre las 16 horas, solo una hora de empezar el pleno, los comunes de Ada Colau han anunciado que le darían su apoyo a Collboni.

BComú ha explicado que ha tomado la decisión este mismo mediodía "en coherencia con la necesidad de evitar un gobierno de Junts que extienda alfombras rojas a los lobbies y a los sectores favorables a las políticas de la derecha". Asimismo, ha detallado que se quedarán en la oposición, condición que había puesto el PP para votar por el socialista. "Es una apuesta por un mal menor", ha explicado la propia Colau en alusión a Trias.

Durante su intervención, la exalcaldesa ha insistido en reiteradas ocasiones que BComú "no ha hecho ningún pacto con ninguna formación política" y ha recordado que "nosotros vamos directos a la oposición". Para Colau, esta era la última oportunidad para formar un pacto de izquierdas, y ha asegurado que no es un voto antiindependentista, sino un voto en clave de ciudad: "La Convergència del 3% no tenía que volver al Ayuntamiento de Barcelona ni gobernar esta ciudad".

La otra parte que ha permitido el acuerdo ha sido el PP. Su concejal, Daniel Sirera, ha justificado que voto a favor de Collboni por "responsabilidad", y ha confiado en que no gobierne con BComú. "Dije que no haría alcalde a un separatista ni permitiría que los comunes estén en el gobierno", ha afirmado.

Aunque, sin duda, el momento de más tensión durante el pleno ha sido la intervención de Trias. Muy enfadado, ha asegurado que "hay gente que no sabe perder con elegancia y que PSC, BComú y PP "hacen un mal favor a la ciudad y al país" con su elección. "A mis 76 años, yo ya lo decía: 'Si no salgo alcalde, que les den a todos", ha añadido Trias que ha agradecido la actitud de Ernest Maragall, para alcanzar un pacto de gobierno.

#AyuntamientosRTVE | A esta hora interviene Xavier Trias en el pleno de constitución del ayuntamiento de Barcelona



Puedes seguirlo en el #Canal24Horashttps://t.co/1YKsdA9W20 pic.twitter.com/zna9SjaPhR — RTVE Noticias (@rtvenoticias) 17 de junio de 2023

En la misma línea, aunque con menos decibelios, el propio Maragall también ha criticado la investidura de Jaume Collboni que ha calificado de "espectáculo indigno". "El grupo de ERC a quien represento seguirá sirviendo a esta ciudad, a este país, y seguirá sirviendo a su libertad, a su derecho, a sus ambiciones y esperanzas, que no morirán", ha afirmado.

Las otras incógnitas del día: Vitoria y Ourense

Barcelona era una de grandes incógnitas de la jornada, pero no la única. Aunque los partidos habían hecho los deberes y habían llegado a acuerdos para llegar sin sobresaltos a la jornada, había capitales de provincia, en concreto tres, donde a primera hora de este sábado la persona que levantaría el bastón de mando aún era uno de los interrogantes.

Era el caso de Vitoria-Gazteiz. Finalmente, y a primera hora de la mañana, la socialista Maider Etxebarria se ha convertido en la primera alcaldesa de la ciudad con el apoyo del PNV y del PP, desbancando así a la aspirante de Bildu, Rocío Vitero, que había sido la más votada el 28M.

La nueva regidora ha manifestado que "el diálogo, más que una necesidad, es una obligación". Etxebarria ha mostrado su deseo de conformar un gobierno "lo más fuerte posible", por lo que se ha fijado como primer objetivo reeditar la coalición de gobierno con el PNV, con el que los socialistas compartieron el Ejecutivo municipal en la pasada legislatura, aunque en ese caso con el jeltzale Gorka Urtaran como alcalde.

También en Ourense han esperado a este sábado para resolver los interrogantes. Finalmente, Gonzalo Pérez Jácome, de Democracia Ourensana, ha sido investido para un segundo mandato como el más votado, es decir, sin los votos del PP. Eso sí, para lograrlo ha necesitado un pacto con los conservadores para que sigan al frente de la Diputación provincial. La derecha tendrá que buscar ahora sustituto a José Manuel Baltar.

El PP pacta en cinco capitales de provincia con Vox

Con estos tres interrogantes resueltos, el resumen de la jornada es que el PP ha consolidado su poder a nivel municipal. Los conservadores se han hecho con la alcaldía en una treintena de capitales de provincia, según el recuento de Europa Press. Eso si, en cinco de ellas, gobernará en coalición con Vox: Valladolid, Burgos, Toledo, Guadalajara y Ciudad Real.

En Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha sido elegido tras el pacto de PP y Vox, con quien compartirá el gobierno. En Burgos, el acuerdo entre las dos derechas ha aupado como primera alcaldesa de la ciudad a Cristina Ayala. En Toledo, Carlos Velázquez ha puesto fin 16 años de gobiernos socialistas y se convierte en alcalde en coalición con Vox. En Guadalajara, el acuerdo ha hecho alcaldesa a Ana Guarinos. Y en Ciudad Real, Paco Cañizares ha sido investido con los votos Vox, que también formará parte del ejecutivo. En total, los de Santiago Abascal tendrán responsabilidades de gobierno en 140 ayuntamientos de los casi 1.000 en los que logró representación.

Por su parte, el PSOE, que hasta este sábado tenía bajo su paraguas a 22 capitales, se ha quedado con diez tras sumar a última hora Barcelona.

No es la única lectura. Más allá de los colores políticos que pintan las capitales de provincia, con estas constituciones, la paridad no ha llegado a las alcaldías. Sólo el 34%, 17, estarán gobernadas por mujeres.

Repasamos a continuación el resto de capitales de provincia, aunque, en el caso de León, donde ganó el PSOE, el ayuntamiento se constituirá el 7 de julio porque Vox ha impugnado el resultado electoral.

Madrid

El conservador José Luis Martínez Almeida ha revalidado como alcalde gracias a su mayoría absoluta.

Andalucía

En Sevilla, la Alcaldía vuelve al PP ocho años después de la mano de José Luis Sanz, que gobernará con mayoría relativa.

En Huelva, Pilar Miranda se ha convertido en la primera alcaldesa de la ciudad con los votos de su partido, el PP, pese a haber sellado un acuerdo programático con Vox y de que gobernará sin ellos.

En Cádiz, el conservador Bruno García ha puesto fin a ocho años de gobierno de José María González Kichi.

En Almería, María del Mar Vázquez es la primera mujer al frente del consistorio y gobernará con mayoría absoluta.

En Córdoba, el alcalde José María Bellido, del PP, ha revalidado también con mayoría absoluta.

En Granada, Marifrán Carazo (PP) será alcaldesa con mayoría absoluta.

En Jaén, el PSOE fue la lista más votada, pero el nuevo alcalde es el conservador Agustín González, que gobernará con Jaén Merece Más.

En Málaga, Francisco de la Torre, que tiene 80 años y ostenta el bastón de mando desde 2000, ha renovado la alcaldía con una amplia mayoría absoluta.

Aragón

En Zaragoza, la nueva alcaldesa es la popular Natalia Chueca, que ha sido elegida por encabezar la lista más votada y gobernará sin Vox.

En Huesca, la también conservadora Lorena Orduna ha sido proclamada con los únicos votos de su formación e igualmente gobernará en solitario.

En Teruel, Emma Buj (PP) ha renovado su cargo de alcaldesa, que, ostenta desde 2016, gracias a la mayoría absoluta que le dieron las urnas.

Asturias

En Oviedo, Alfredo Canteli (PP) repite tras revalidar el cargo con mayoría absoluta.

Castilla y León

En Soria, el bastón de mando sigue en manos de Carlos Martínez (PSOE), que continuará gobernando con mayoría absoluta en su cuarto mandato.

En Ávila, ha revalidado Jesús Manuel Sánchez Cabrera (Por Ávila) que gobernará en minoría.

En Palencia, la candidata socialista Miriam Andrés gobernará tras lograr un pacto con la formación localista Vamos Palencia.

En Salamanca, la mayoría absoluta del PP ha permitido a Carlos García Carbayo liderar su tercer mandato.

En Segovia, José Mazarías (PP) ha acabado con 20 años de gobiernos socialistas y gobernará con mayoría relativa.

En Zamora, Paco Guarido (IU) seguirá siendo alcalde, esta vez con mayoría relativa.

Castilla-La Mancha

En Albacete, se ha proclamado a Manuel Serrano (PP) como líder de la lista más votada. Serrano, que gobernará en minoría, ya fue alcalde entre 2015 y 2019.

En Cuenca, Darío Dolz (PSOE) repite como alcalde tras su pacto con Cuenca Nos Une.

Cantabria

En Santander, la conservadora Gema Igual encara su tercer mandato con mayoría absoluta.

Cataluña

En Tarragona, gobernará en minoría Rubén Viñuales (PSC) quien el 28M desbancó al alcalde de ERC Pau Ricomà.

En Lleida, Fèlix Larrosa, vencedor de los comicios, sucede a Miquel Pueyo (ERC).

En Girona, la CUP ha logrado su única capital de provincial. Lluc Salellas ha sido elegido por un pacto con Junts y ERC para desbancar al PSC, que fue la lista más votada.

Comunitat Valenciana

En Valencia, María José Catalá ha recuperado la alcaldía para los conservadores y lo ha logrado sin apoyo de Vox. Eso sí, ya ha protagonizado su primer rifirrafe con la oposición por la nueva ubicación de la imagen de la Virgen de los Desamparados del Ayuntamiento y la retirada de la pancarta LGTBI con motivo de la celebración del Orgullo 2023.

🏳️‍🌈 Retirar la bandera #LGTB del balcó de l'Ajuntament.



💥🤯 La primera acció de govern REAL de la sra. Català.



Amagar la diversitat i anar en contra dels drets de les persones.



Hui comença la lluita per recuperar el futur #València 🌈 pic.twitter.com/zIyfDJB9vc — Joan Ribó (@joanribo) 17 de junio de 2023

En Castellón, la conservadora Begoña Carrasco ha arrebatado la alcaldía al PSOE y gobernará en solitario.

En Alicante, el alcalde Luis Barcala, también del PP y que se quedó a un escaño de la mayoría absoluta, repite en el cargo.

Euskadi

En Bilbao, Juan Mari Aburto, del PNV, ha sido elegido para un tercer mandato de nuevo gracias a un acuerdo con el PSE-EE con el que volverá a compartir gobierno. Este ayuntamiento está en manos del PNV desde 1979.

En San Sebastián, Eneko Goia, del PNV, ha iniciado su tercer mandato en una votación en la que tanto el PSE-EE como Elkarrekin Podemeos han votado en blanco, mientras que Bildu ha apoyado su propia candidatura.

Extremadura

En Cáceres, Rafael Mateos ha recuperado la alcaldía para el PP, que fue la lista más votada, y gobernará en minoría.

En Badajoz, el candidato del PP, Ignacio Gragera (ex de Ciudadanos), ha revalidado en el cargo con mayoría absoluta.

Galicia

En A Coruña, la socialista Inés del Rey repite como alcaldesa tras un acuerdo con el BNG, pese a que ganó el PP.

En Lugo, donde ganó el PP, la socialista Lara Méndez ha logrado retener la alcaldía con el apoyo del BNG con quien volverá a gobernar

En Pontevedra, donde ganó el PSOE, repetirá como alcalde Miguel Anxo Fernández, del BNG, en coalición con el PSOE.

Islas Canarias

En Santa Cruz de Tenerife, Coalición Canaria se ha hecho con la alcaldía con José Manuel Bermúdez tras pactar con PP, aunque el PSOE fue la lista más votada.

En Las Palmas, la exministra socialista Carolina Darias se ha estrenado como alcaldesa con apoyo de Nueva Canarias y Unidas Sí Podemos y reeditará el tripartito en la capital.

Islas Baleares

En Palma, el conservador Jaime Martínez Llabrés se ha convertido en alcalde con los únicos votos de su partido, que ganó el 28M.

La Rioja

En Logroño, el PP también logró mayoría absoluta y ha recuperado la alcaldía con Conrado Escobar.

Navarra

En Pamplona seguirá gobernando UPN, ahora con Cristina Ibarrola al frente. La candidata más votada ha recibido el apoyo del PP. Bildu, que quedó en segunda posición, anhelaba un acuerdo con el PSOE a cambio de apoyar a María Chivite para seguir como presidenta autonómica pero no se ha producido.

Murcia

En Murcia, José Ballesta, del PP, ha recuperado con mayoría absoluta la alcaldía de la que fue desalojado en 2021 mediante una moción de censura de PSOE, Cs y Podemos.