El Gobierno anuncia un "control interno" del CNI, pero la Generalitat lo considera "insuficiente y de resultado incierto"

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado este domingo la "apertura de un control interno en el CNI, a petición de este mismo organismo", para analizar el presunto espionaje a dirigentes independentistas. No obstante, desde la Generalitat, la consellera de la Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha afirmado que esta medida es "insuficiente, vaga, inconcreta y de resultado incierto", según recoge Europa Press.

Durante una rueda de prensa en la Generalitat tras la reunión con Vilagrà, Bolaños ha dicho que también debe llegar "la constitución de manera inmediata de la Comisión de secretos oficiales" del Congreso. En ella estarán presentes todos los grupos políticos, para que comparezca la directora del CNI, Paz Esteban López, para exponer información, documentación y las conclusiones de ese control interno.

Además, Bolaños ha constatado "plena disposición del CNI para facilitar y colaborar en las actuaciones que iniciará el Defensor del Pueblo" sobre el caso, y por último Bolaños no ha descartado desclasificar información si es necesario.

Por su parte, Vilagrà ha asegurado que sale insatisfecha de esta reunión: "No tenemos las respuestas que esperábamos a la altura de la gravedad de los hechos". En rueda de prensa, ha dicho que las respuestas de Bolaños son "insuficientes, vagas, inconcretas y de resultados inciertos", y ha concretado que una investigación interna del CNI no les da muchas garantías.

Ha añadido que el Govern exige la dimisión de quienes sean los responsables, no solo por eso, sino también por su incapacidad de dar respuesta, y ha advertido de que así no se pueden tener relaciones fluidas con el Gobierno: "No podemos negociar con quien nos espía".

Investigación del Defensor del Pueblo

Según ha anunciado este mismo domingo, el Defensor del Pueblo está analizando las informaciones sobre este presunto espionaje. La institución analizará "una eventual utilización inadecuada de las herramientas de software Pegasus que hayan podido poner en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales, en particular los relacionados con el derecho a la privacidad".

De este modo, el organismo encabezado por Ángel Gabilondo, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica que lo regula, va a recabar los datos precisos para abrir una actuación de oficio a fin de "contribuir al buen funcionamiento institucional y velar por el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución".

El Ministerio de Defensa ha mostrado su "total satisfacción" ante esta decisión del Defensor del Pueblo. Según el departamento que dirige Margarita Robles, "dicha investigación permitirá poner de relieve que el CNI ha actuado, en todo momento, con arreglo al ordenamiento jurídico y salvar los obstáculos de secreto, transparencia y reserva de sus actuaciones, que le vienen impuestas por Ley, en concreto su Ley Reguladora 11/2002".

Dos horas y diez minutos de reunión

La reunión entre Bolaños y Vilagrà ha acabado a las 13.00, dos horas y diez minutos después de empezar. Ambos han dejado sus teléfonos móviles fuera de la sala de reunión y que ha empezado casi una hora más tarde de lo previsto: tenía que iniciarse las 10.00 horas y Bolaños ha llegado unos 50 minutos después por problemas en su avión.

El ministro ha entregado a Vilagrà el libro En defensa de la conversación de la sociología estadounidense Sherry Turkle, un estudio sobre las consecuencias de la cultura digital en varios ámbitos de la sociedad.