El Gobierno declara Lugar de Memoria Democrática la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la decisión del Gobierno de declarar la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática.

Este inmueble, convertido en Dirección General de Seguridad durante el franquismo, desempeñó un "papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura", señala el BOE.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una declaración remitida a los medios, considera una "magnífica noticia" la declaración de este edificio como Lugar de Memoria Democrática, porque en él, recalca, "hubo torturas y personas que perdieron la vida por defender el regreso de la democracia".

Por ello, el ministro asegura que "todos los demócratas" deberían "alegrarse" de esta declaración, "para que nunca más se repitan estos actos ignominiosos".

El BOE señala que, tras la Guerra Civil, la Dirección General de Seguridad "asumió un papel fundamental en la vigilancia, control y represión de republicanos, socialistas, anarquistas, comunistas, liberales y cualquier persona sospechosa de tener simpatías por las ideas contrarias al régimen".

El Gobierno recalca, según el texto del BOE, los "numerosos testimonios" de personas que sobrevivieron a los interrogatorios, los cuales coinciden en señalar, la "extrema brutalidad" con la que se ejecutaban estas prácticas, en lo que fue un "símbolo de las violaciones de los derechos humanos durante el franquismo".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho en numerosas ocasiones que la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria sería una "aberración histórica" porque equivaldría a reducir el edificio "al franquismo", etapa en la que funcionó como Dirección General de Seguridad.

En un informe, encargado por el Ministerio de Política Territorial, hecho público el pasado 1 de octubre, la Real Academia de la Historia (RAH) asocia la Real Casa de Correos "ante todo" a la época de la Ilustración "cualesquiera que hayan sido sus funciones" posteriores a la construcción del edificio, encargada por el rey Carlos III.

Otros lugares de Memoria

El Ministerio de Política Territorial informa, además, de que el BOE publicará en los próximos días las declaraciones como Lugar de Memoria Democrática de la Tapia de fusilamiento del Cementerio del Este de Madrid, conocido como cementerio de La Almudena; y la de la Prisión Provincial de Hombres de Madrid, popularmente denominada como la Cárcel de Carabanchel.

Respecto al cementerio de La Almudena; el Gobierno señala que el camposanto “fue testigo” de una etapa de enorme “violencia y represión”.

La tapia de la Almudena representa “uno de los episodios más oscuros de la represión franquista, y hoy en día es un símbolo del dolor, la resistencia y la lucha por la justicia y la verdad”, afirma el Ministerio que dirige Ángel Víctor Torres.

En un comunicado, el Ministerio afirma que "se calcula que durante la etapa comprendida entre el 16 de abril de 1939 y febrero de 1944 fueron asesinadas en este lugar 2.936 personas de numerosas localidades españolas".

"Al menos 44 fueron ejecutadas a garrote vil y otras muchas fueron fusiladas en la tapia sur de la necrópolis", prosigue la nota, "sus cuerpos fueron enterrados en fosas comunes dentro del propio cementerio" y "entre las víctimas se cuentan 80 mujeres, entre ellas las conocidas como ‘Las trece rosas’, fusiladas el 5 de agosto de 1939".

En cuanto a la cárcel de Carabanchel, el Ejecutivo recuerda que este penal fue levantado por el régimen franquista entre 1940 y 1944, y se convirtió en “uno de los emblemas represivos de la dictadura y símbolo de la nueva política penitenciaria”.

"En las celdas de Carabanchel pasaron sus últimas horas decenas de presos antes de ser ajusticiados, en unas condiciones de vida extremadamente duras, fruto del hacinamiento, la malnutrición, la falta de atención médica y frecuentes malos tratos por parte de los guardias. La cárcel, que se construyó como lugar de reclusión, se convirtió poco a poco en un foco de resistencia y oposición a la dictadura", señala el Ejecutivo.