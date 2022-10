El Gobierno llevará al Congreso una reforma del delito de sedición cuando arme una mayoría

A pesar de que el Gobierno había enfriado la posibilidad durante los últimos días, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha avanzado que el Ejecutivo tiene previsto, sin concretar fecha, llevar al Congreso una reforma del delito de sedición como se había comprometido durante el debate de presupuestos, pero cuando arme una mayoría suficiente.

Lo ha confirmado Montero durante su intervención en la segunda jornada del debate de los presupuestos generales en el Congreso, al contestar a la intervención del diputado de ERC Joan Margall. Hasta el momento el Ejecutivo aseguraba que no había mayoría suficiente para emprender este cambio en el Código Penal.

La idea comprometida por el Ejecutivo es reformar la sedición para homologarla a figuras parecidas en ordenamientos jurídicos europeos (se mira a Portugal, Alemania y Francia). Actualmente está penada con hasta quince años para cargos públicos en España, con el planteamiento ahora del Gobierno de reducirla y rondar sobre los seis años.

“Seguimos empeñados en el diálogo”, dijo Montero durante el debate con Esquerra en el Congreso. La también ‘número dos’ del PSOE desvinculó esta reforma del apoyo a los presupuestos generales y recalcó que se trata de homologarse con otros estándares europeos. “Es un compromiso firme que tiene el presidente del Gobierno”, sostuvo.

"Lo traeremos a esta Cámara"

“Por tanto, lo traeremos a esta Cámara. Es obvio que soberanamente tendrá que decidir sobre esta cuestión. Desde el respeto que cada uno nos tenemos en la forma de pensar, la capacidad de acuerdo y, por supuesto, el compromiso del presidente”, ahondó la titular de Hacienda y Función Pública.

Minutos antes, en los pasillos del Congreso, Gabriel Rufián sostuvo que sí hay mayoría suficiente para acometer el cambio en el Código Penal y “democratizarlo”. “Quien sepa contar sabe que es falso, que es mentira", indicó sobre la excusa anterior del Gobierno de que no había mayoría absoluta para sacar esta iniciativa.

El artículo 544 del Código Penal establece: “Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.

Y en el 545 se detalla: “Los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.

Montero precisa: cuando haya mayoría

Después de intervenir en el debate, la ministra de Hacienda ha precisado sus palabras en los pasillos ante los periodistas. ¿Hay un plazo para la llegada de esa reforma a la Cámara? A lo que ha contesta: "No, lo que he expresado en la tribuna es absolutamente lo mismo que dijo el presidente Sánchez respecto a que la voluntad del Gobierno es homologar determinados delitos, en este caso el que comentan, con los estándares europeos. Para eso necesitamos una mayoría y el compromiso del presidente es impulsarlo en el momento que existan esas mayorías".

"Si en algún momento se ha interpretado por mis palabras que estaba dando un paso más, para nada. En el fragor de este debate de presupuestos, no siempre uno termna de completar la frase. Lo que he querido decir es que hay un compromiso firme cuando tengamos las mayorías suficientes para poder impulsarlo, cosa que hoy no ocurre. No es una competencia de mi Ministerio, por tanto no puedo adelantar ninguna otra cuestión que la que el presidente expresa porque es el que tiene más información. Disculpad si habéis entendido que estaba haciendo algún anuncio a lo que ya existía. Estaba reproduciendo lo que el presidente había trasladado en persona. Ninguna novedad".