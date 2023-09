El Gobierno pide al TAD la suspensión cautelar de Rubiales por dañar "la imagen de España"

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha solicitado en la petición razonada al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la suspensión cautelar del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, al considerar que su comportamiento en la final del Mundial femenino de fútbol "está afectando a la imagen del deporte español y de España" y pone en riesgo, además, la candidatura del Mundial 2030, según ha adelantado el diario El País y recoge Europa Press.

Esta petición llega al TAD después de que el organismo calificara este viernes de falta "grave" y no "muy grave" el beso dado sin permiso a la jugadora Jenni Hermoso por parte de Rubiales. El ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, ya explicó el viernes que el CSD instaría esta suspensión en aplicación del artículo 102 de la Ley del Deporte hasta que se resuelva el expediente abierto.

"Los actos son de especial gravedad, ya que tuvieron lugar en la celebración de la final del Mundial de Fútbol femenino y, por tanto, fueron objeto de una difusión extraordinaria en el ámbito internacional, afectando directamente a la imagen del deporte español. Y ello teniendo en cuenta que dichos actos fueron protagonizados, tanto en el palco de autoridades como en la entrega de trofeos, por el Presidente de la RFEF, que es el máximo representante del fútbol español", reza el texto que el CSD le ha hecho llegar al TAD, según publica El País.

En los mismos términos se ha expresado este sábado el presidente en funciones, Pedro Sánchez, en un acto de partido en Málaga en el que ha ensalzado la "reacción ejemplar" de las jugadoras de la selección femenina de fútbol ante las "actitudes y discursos bochornosos" de Rubiales, y ha dado a entender que no puede seguir al frente de la federación. "Uno no puede aspirar a representar a España y dejar mal a España con actitudes y con discursos que nos abochornan y que no nos representan", ha afirmado Sánchez.

Por su parte, Rubiales acusó este viernes de forma velada al Gobierno por, a su juicio, empeñarse "en tomar parte y presionar" en su contra. "Me preocupa especialmente que, algunos de quienes deben proclamar y contribuir a garantizar la separación de poderes en nuestro país, se empeñen en tomar parte y presionar en mi contra, en lugar de dejar que la Justicia actúe con todas las garantías, manteniéndose al margen. Durante todo este periodo he sufrido un linchamiento político y mediático sin precedentes del que me he mantenido totalmente al margen. No solo a nivel nacional sino mundial", indicó mediante una nota enviada a varios medios de comunicación.