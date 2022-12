El Gobierno propone a los médicos de primaria retrasar su jubilación para paliar la falta de sanitarios

El portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez-Bayle, considera que la medida de retrasar la edad de jubilación de los médicos de Atención Primaria (AP) permitiéndoles que puedan cobrar el 75 % de la pensión tendrá un impacto "pequeño", según informa Europa Press.

"Me parece que es una solución transitoria y que realmente no se sabe muy bien qué resultados va a dar. Evidentemente, siempre será positiva, pero es probable que el número de profesionales que se apunten a esta opción no sea muy elevado. Creo que va a tener un impacto pequeño, en principio, porque la situación laboral y profesional, en general, es mala", ha comentado Sánchez-Bayle en declaraciones a Europa Press.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, propusieron este jueves facilitar la jubilación activa de los médicos y pediatras de Atención Primaria, de forma temporal y excepcional, para solucionar el déficit de estos especialistas en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Se trata de un programa piloto "temporal y excepcional" con una duración de tres años "solo acotada a médicos de AP". Con ella, se permite el régimen de jubilación activa a los médicos en el sector público; se ha mejorado el régimen de compatibilización de pensión, que se eleva del 50% al 75 %, y se permite un régimen de jubilación activa parcial con el 50 % de la jornada.

Es decir, un médico de Atención Primaria podría trabajar la mitad de su jornada laboral y cobrar, además de sueldo, el 75 % de la pensión que le corresponde.

Escrivá recordó que en el sector público no está permitida la jubilación activa, que permite compatibilizar el trabajo por cuenta ajena con un 50% de la pensión, algo que sí existe en el sector privado. Además, tampoco está recogida la jubilación parcial en el sector público.

En cambio, sí existe la posibilidad de la jubilación demorada para los médicos estatutarios y los funcionarios, que pueden prolongar el servicio activo hasta los 70 años, pero que es incompatible con el cobro de la pensión.

Durante la pandemia, se estableció "una fórmula transitoria de jubilación activa" a tiempo completo o parcial con pensión completa para médicos que estaban ya jubilados, como refuerzo al SNS. En total, se acogieron a la medida 155 médicos jubilados del sistema público y dos del privado. Pero esta medida se extingue a finales del 2022.

Tal y como expuso Escrivá, la AP es la especialidad con la ratio mayor de profesionales de más de 60 años. De hecho, uno de cada tres médicos de Primaria tiene más de 60 años; es decir, hay 12.000 médicos con una edad entre 60-65 años y 1.500 con más de 65. Otra causa del déficit, según el ministro, es "la planificación inadecuada que se concentró en el periodo 2010-2017, cuando se produjo un descenso en la oferta de plazas MIR".

Defensa de sanidad pública: "El problema son las condiciones laborales"

Pese a que desde FADSP acogen con satisfacción estas propuestas, Sánchez-Bayle ha apuntado que el problema de falta de médicos en el primer nivel asistencial no se debe a los bajos salarios, sino a las malas condiciones laborales. "Hay un problema de condiciones de trabajo que, si no se mejoran, es difícil que la gente se apunte a esta propuesta", ha explicado.

En este punto, ha detallado que en algunas comunidades autónomas como Madrid "se está detectando que profesionales que estaban dentro del rango de 65 a 70 años que podían pedir una prolongación de su situación laboral lo están haciendo en un porcentaje muy inferior". "Cuanto más aumenta la presión asistencial, la dificultad de que la gente más mayor prolongue su situación es más difícil", ha insistido.

Por ello, Sánchez-Bayle ha apostado por "medidas que podrían ser más eficaces a medio plazo", como eliminar la nota mínima para acceder a ser médico interno residente (MIR). "Eso es más importante, es una solución más a medio plazo, que son fundamentales", ha esgrimido.

Junto a esto, ha recordado que el principal problema de la Atención Primaria es la financiación. "A nivel presupuestario, no se le está dando a la AP la relevancia que necesita, y eso hipoteca cualquier otra alternativa y medida que se pueda tomar", ha finalizado.