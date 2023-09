El Gobierno ve más factible la investidura que ir a elecciones a pesar del ruido de ERC y Junts

“Calma, calma”. Esta expresión sale del equipo negociador de Pedro Sánchez de cara a la investidura. Alberto Núñez Feijóo ya ha fracasado en el Congreso y ahora le toca el turno a los socialistas. Y, a pesar del ruido que llega de Barcelona con Junts y ERC, en el PSOE ven más posible armar una mayoría y conformar Gobierno que ir a elecciones en enero del año que viene.

Así lo explican fuentes socialistas durante las primeras horas en las que el foco ya pasa a La Moncloa y Ferraz. La última votación de la investidura de Feijóo este viernes tuvo también la sombra de lo que sucedía en el Parlament a la misma hora, con Esquerra y Junts juntando sus votos para sacar adelante una resolución, gracias también a la abstención de la CUP, para que las fuerzas soberanistas condicionen su apoyo a Pedro Sánchez a que dé pasos hacia un referéndum de independencia.

Una vía que el Gobierno y el PSOE han cerrado tajantemente. A última hora del jueves en un comunicado de Ferraz junto al PSC se marcaba claramente el límite: “Siempre dentro de la Constitución”. Sánchez y los suyos apuestan por el diálogo y el entendimiento y rechazan de lleno la ruptura y la unilateralidad. En definitiva, no volver al “peor pasado”.

"Las cosas claras", pero sigue la negociación

“Había que dejar las cosas claras”, explican desde el entorno del presidente. Pero esto no supone que caigan en una precipicio las conversaciones que se desarrollan de manera discreta desde el pasado 23 de julio. “La negociación está encarrilada”, explican desde Ferraz, donde rebajan el peso de la resolución del Parlament.

También miembros del Consejo de Ministros ven mucha escenificación por parte de Esquerra y en Junts, además de subrayar que estos movimientos están enmarcados en los días previos al 1-O, una fecha simbólica para el independentismo que cumple este domingo su sexto aniversario.

Los socialistas tienen que asumir ahora las riendas. Tras la votación fallida de Núñez Feijóo de este viernes, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, le trasladó al rey el resultado del Congreso. Zarzuela movió rápidamente ficha y convocó una nueva ronda de consultas para el lunes y el martes. Será el turno previsiblemente de Pedro Sánchez, quien pedirá a Felipe VI intentar convencer al Congreso.

¿Y la investidura para cuándo?

¿Cuándo será esa votación? Es una de las grandes incógnitas, pero fuentes socialistas dejan caer que la fecha podría no fijarse la próxima semana. Elegir ese día es competencia de la presidenta del Congreso, que suele pactarla con el aspirante designado por el monarca. Pero la Constitución no fija cuándo hay que poner ese Pleno, el único plazo que hay oficial es que se puede intentar hasta el 27 de noviembre,

Fuentes de Ferraz reflexionan que “no hay necesidad” de poner una fecha concreta si todavía no hay un pacto, aunque no concretan si Armengol y Sánchez pactarán ya un día. Existen precedentes sobre esta situación y, de hecho, el presidente en funciones ya ha seguido esta dinámica. En 2019, tras las elecciones de abril, aceptó el encargo del rey el 6 de junio y no acordó con la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, hasta el 2 de julio, cuando se convocó el Pleno para los días 22 y 23 de aquel mes. Y también pasó después de la repetición electoral: el rey designó a Sánchez como aspirante el 11 de diciembre, pero la fecha no fue fijada por Batet hasta el 31 de diciembre (eligiendo los días 4,5 y 7 de enero).

¿Y es compatible que ahora Armengol no fije inmediatamente la fecha después de que el PSOE lleve semanas criticando que Feijóo ha hecho perder un mes al país? El PSOE lo tiene claro: hay una “diferencia sustancial” porque ahora sí “habrá una negociación de verdad”.

"Habrá muchos tirones"

Los socialistas siempre han apostado por una negociación rápida, pero durante estas horas se limitan a decir que hay hasta el 27 de noviembre (plazo máximo de dos meses para intentar la investidura tras una primera fallida, según fija el artículo 99 de la Constitución Española). Lo que no ven posible es que sea durante esta primera quincena de octubre, con una agenda muy apretada para Sánchez (con la cumbre europea en Granada y la celebración de la fiesta nacional el próximo 12 de octubre).

La clave sigue estando en el independentismo. Los socialistas han querido poner una barrera muy clara a las pretensiones del soberanismo con el comunicado contra la resolución y han marcado su rechazo al referéndum. La puerta sigue, en cambio, abierta a una posible ley de amnistía, que todavía no ha sido confirmada por los socialistas. A pesar del tono en el Parque de la Ciutadella, en Ferraz siguen confiados en que se llegará a un acuerdo. “Habrá muchos tirones”, resume uno de los miembros más destacados de la dirección del partido.

Durante la última jornada de la investidura fallida, Núñez Feijóo quiso dejar claro que el PP no piensa abstenerse cuando le toque a Pedro Sánchez, a pesar de haber pedido él esa orientación de voto a los diputados socialistas. En Ferraz y en Moncloa no piensan intentar esa vía y siguen apostando por buscar una mayoría de carácter progresista. Además, analizan que el Partido Popular se ha quedado muy sólo tras estas votaciones (donde sólo ha tenido el respaldo de Vox, CC y UPN). Los socialistas ven también recuperable para su cómputo a favor a Coalición Canaria y están dispuestos a pactar la llamada agenda canaria.

Esperando que pase el 1-O

El PSOE intensificará los contactos a partir de la semana que viene, una vez que el rey designe oficialmente a Sánchez como aspirante a la investidura. Este mismo sábado el secretario general socialista tiene un acto en La Rinconada (Sevilla), donde recibirá el máximo respaldo de la federación andaluza, la que tiene más afiliados de toda España.

Saben también en el partido que el domingo será un día de mucho ruido en las declaraciones independentistas por el aniversario del 1-O, una jornada en la que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, hará una declaración institucional a las 11 horas en Fonollosa (Barcelona). Además, Junts está animando a sus simpatizantes para asistir a una concentración ese día a las 18 horas en la plaza Catalunya de la ciudad condal.

El PSOE está preparado ya para la hora de la verdad. Las negociaciones han sido muy discretas hasta ahora, pero en el entorno del presidente prometen que a partir de ahora serán más intensas y más públicas. “Normalidad y transparencia”, emiten desde La Moncloa. Se va dar la cara y se hará mucha pedagogía para explicar los posibles acuerdos a los que se lleguen, insisten entre bambalinas.