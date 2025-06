El Gobierno vuelve a activar el Verano Joven: cómo acceder a todos los descuentos

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha destinado 120 millones de euros al programa Verano Joven 2025, que ofrece descuentos en transporte público colectivo terrestre a jóvenes entre el 1 de Julio y el 30 de Septiembre.

Para acceder a los descuentos, es preciso registrarse en una web que próximamente se pondrá en marcha y a la que se podrá acceder a través de la del Ministerio.

Los beneficiarios tendrán que registrarse un día antes de poder realizar una compra, ya que se debe comprobar si cumplen con los requisitos. Estos son: tener entre 18 y 30 años y ser de nacionalidad española o tener la residencia legal en España. Para poder comprobarlo, los beneficiarios deben aportar el DNI o el NIE para registrarse.

Los descuentos son de un 90% para trenes de media distancia convencionales y de ancho métrico o para líneas de autobuses estatales; y del 50% para trenes de alta velocidad, larga distancia, AVANT y el Interrail.

Debido a los problemas de años anteriores, se sancionará a aquellos que no cancelen un viaje al menos 24 horas antes si finalmente no van a utilizar el transporte o que dejen que utilice el código de registro una persona distinta al propio beneficiado. Si una persona acumula más de seis avisos de usos indebido se le retirará el Código de Registro y no podrá volver a beneficiarse del descuento. Estos avisos los mandarán las propias empresas a través de un SMS o de un correo electrónico.

En 2024, se beneficiaron de estos descuentos 2,3 millones de jóvenes, que realizaron 5,2 millones de desplazamientos (65% de ellos en tren y 35% por carretera). Además, se vendieron 7.142 pases de Interrail.

Con esta iniciativa, el Gobierno aspira a reducir el uso del vehículo particular, con la consecuente reducción de emisiones y de siniestralidad, así como acercar el transporte público colectivo terrestre a los jóvenes y fomentar su desarrollo personal, al mismo tiempo que se potencia el sector turístico y cultural nacional.