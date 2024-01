González Pons ve un "cáncer" en el Tribunal Constitucional y luego pide perdón

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha rectificado sus palabras asumiendo que la comparación que ha hecho en unas declaraciones este martes del actual Tribunal Constitucional (TC) con un "cáncer del Estado de Derecho" no ha sido "afortunada".

"Quiero retirarla y disculparme de manera muy concreta con las personas que sufren o han sufrido esa enfermedad. En el PP sí sabemos reconocer un error", ha subrayado Pons en un comunicado que ha recogido Europa Press.

Pons no ha descartado este martes que su partido deje de presentar recursos ante el actual Tribunal Constitucional (TC) porque lo considera "un cáncer del Estado de Derecho" en las actuales condiciones, según ha dicho en un coloquio del Círculo Ecuestre de Barcelona junto a La Vanguardia.

Asimismo, ha confirmado que el "PP no dejará ninguna vía política, social o judicial sin explorar para evitar lo que entiende que es una medida ilegal e injusta", por lo que ha asegurado que llevarán al TC la Ley de Amnistía una vez que esté aprobada de manera definitiva.

Eso sí, el vicesecretario popular ha cargado contra el reparto 7-4, a su juicio, "inédito en la historia" que incluye a miembros del Gobierno de Pedro Sánchez y al fiscal general del Estado del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. "La imagen y la independencia del TC está profundamente comprometida", ha apuntado Pons.

"Por mucho que el PSOE las manosee, ninguna institución democrática puede darse por superada o considerarse inservible. No cooperaremos al desprestigio institucional que genera Sánchez con sus actos", ha exclamado Pons en un texto.

Así, Pons ha confirmado que el PP irá al TC para que aclare si comparte la opinión de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso y determine "que es inconstitucional".

El PSOE tacha las palabras de Pons: No hay disculpa que tape el ataque

El PSOE ha calificado las palabras de Pons, de "impropias de un demócrata" asegurando que "no hay disculpa que pueda tapar el ataque". Así se han pronunciado los socialistas después de que Pons haya rectificado sus declaraciones.

Para el PSOE "no hay paso atrás que disimule lo que piensa" Pons sobre el TC, han subrayado fuentes socialistas que, además, han recordado que estas declaraciones se unen a otras realizadas por el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, "en el mismo sentido de desprestigiar al Tribunal Constitucional".

Según los socialistas, el Partido Popular "no soporta lo que no controla", han recriminado, apuntando al mismo tiempo al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "No les gusta cualquier renovación del Consejo General del Poder Judicial que implique la pérdida de la mayoría conservadora, y lo bloquean durante cinco años; no logra gobernar, y el Gobierno de España para ellos es ilegítimo", han recalcado.