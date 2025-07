"Hay que matar algún moro ya": radiografía de los chats de la internacional ultra que incendia Torre Pacheco

Hace tan solo una semana apenas se hablaba de inseguridad en Torre Pacheco. O, al menos, no en Telegram. Así se desprende del análisis realizado por Marcelino Madrigal, experto en ciberseguridad, de cientos de miles de mensajes extraídos de casi siete millares de cuentas. Antes del 9 de julio, apenas se registraban un puñado de comentarios sobre el municipio murciano. Pero en cuanto se empezó a mover en redes la brutal agresión sufrida por un señor de la localidad, y por la que han sido detenidos tres jóvenes marroquíes, todo explotó. Y el odio comenzó a propagarse.

Lo que ha ocurrido en Torre Pacheco se asemeja bastante a lo sucedido hace justo un año en Reino Unido, cuando la difusión de un bulo sobre el origen del asesino de tres muchachas en Southport, una localidad balneario ubicada al oeste, provocó un estallido de odio que se extendió por Londres, Leeds o Manchester. Entonces, igual que ahora, Telegram fue clave a la hora de "amplificar narrativas falsas e inflamatorias", organizar disturbios o "compartir consejos operativos" para "alborotadores", según se desprende de un estudio del Institute for Strategic Dialogue.

Dentro de esa maquinaria ultra digital, un grupo ha jugado un papel preponderante en torno a los llamamientos al odio y la violencia en la localidad murciana. Se trata de Deport Them Now –Deportarlos Ahora, en español–. El canal se divide, en el momento en el que se ha redactado este artículo, en varios subgrupos por nacionalidades. Está, por ejemplo, el de Polonia, con una cruz celta, que forma parte de la iconografía neonazi, como logotipo. O el de Italia, con la enseña del Partido Nacional Fascista. Y, por supuesto, el de España, con el emblema de la División Azul.

Hasta hace algunas horas, este último se encontraba, a su vez, dividido por comunidades autónomas. Pero ahora todo se acumula en uno general. Cuenta con más de un millar de miembros. Y el mensaje fijado en el mismo –"¡Todos a Torre-Pacheco!"–, así como el comunicado que lo acompaña, dejan bien claro el objetivo: "Nos reafirmamos en que siga en pie, porque es legítima, la convocatoria de patrullas vecinales para dar caza a los magrebíes delincuentes". Basan esa falsa legitimidad en el artículo 30 de la Constitución, el que dice que los españoles tienen el "derecho y el deber" de defender España. Discurso similar al que despliegan en Italia los fascistas de Articolo 52, un grupúsculo que ya está bajo la lupa de las autoridades.

Armas, escuadrismo y violencia

El 10 de julio, pocas horas después de que corriese como la pólvora la paliza al anciano, varios usuarios del grupo de Telegram comienzan a organizarse para desplazarse a Torre Pacheco. "Hola, vamos a limpiar Murcia. Yo tengo lo que haga falta. Armas, puños americanos, sitio para quedarnos. Me conozco esta zona como la palma de la mano. [...] Tengo hasta un par de pozos ciegos para tirar a alguno, por si hace falta", escribe a lo largo de varios mensajes un usuario cuya cuenta ya se ha encargado de eliminar.

No les importa si aquellos a los que pretenden cazar han participado o no en la agresión. Si son extranjeros, es suficiente. "Lo mejor es ir directamente a apalear a cualquiera que no coma jamón de la zona, da igual la edad", escribe otro usuario de nombre Cano. Dice que es de Murcia, que está cansado de quienes se quedan haciendo memoriales a Rudolf Hess –lugarteniente de Adolf Hitler– y que hay que "tomar acción". "Si queréis organizar algo para esta noche decirlo. Yo pongo coche. Moro que nos encontremos, moro que se da una paliza", escribe. Y añade: "Tenemos que responder con total terrorismo".

El tal Cano plantea atacar mezquitas: "Podríamos conseguir una cabeza de cerdo y dejarla en la puerta". Una noche de los cristales rotos, a imagen y semejanza de la protagonizada por las tropas de asalto nazis en el 1938, con la que fantasean otros tantos a medida que avanzan los días. "Van a arder mezquitas", deja escrito otro miembro, que se esconde tras el anonimato y una imagen del escudo de los Reyes Católicos. "Cualquier comercio magrebí, fuego a él. Teterías, kebabs, mezquitas. Que nos importe ya tres cojones si son honrados o no", escribe el nickname Disi. La noche del domingo, un grupo de hombres vestidos de negro y con el rostro oculto bajo cascos de moto entró en un establecimiento de kebabs de la localidad murciana y lo destrozó.

Las llamadas a la violencia, que se mezclan con todo tipo de simbología nazi, son continuas en el canal de Telegram. Un usuario, recomienda a quien no sepa usar gas lacrimógeno que tire de "bate" o "extensible", haciendo referencia a esas porras que se abren y se cierran. Otro, utilizar gasolina y "petardos de los fuertes". Una espiral de odio que alguno culmina con una incitación al homicidio. "Hay que matar a algún moro ya... que vean que esto va en serio. Solo tenemos bajas de los nuestros", apunta un tercero. "Iros preparando para visitar a vuestras 40 vírgenes", escribe el del escudo real.

Este tipo de mensajes ya se explotaron hace justo un año en los chats que azuzaron los disturbios en suelo británico, tal y como refleja el estudio del Institute for Strategic Dialogue. En aquellos grupos, y en estos, se justificaba la violencia, se daban consejos para ejercerla o se planteaban tácticas terroristas de intimidación y acoso a la población extranjera. Y, por supuesto, se alentaba la teoría del gran reemplazo, la tesis más xenófoba de la ultraderecha mundial que acaba de abrazar Vox con su promesa de deportaciones masivas. "Nos están invadiendo [...] El futuro está en estos últimos 10 años, porque no paran de extenderse, y nosotros somos menos", puede leerse en el grupo que llama a cacerías en Torre Pacheco.

En la cumbre internacional ultra

Deport Them Now Europe, cuyos grupos se han llenado en las últimas horas de mensajes antifascistas, está conectado con la extrema derecha internacional. Tanto, que el pasado mes de mayo asistió a la cumbre por la "remigración" que organizaron en el norte de Italia en la las formaciones más xenófobas del Viejo Continente, desde Alternativa por Alemania hasta la Chega portuguesa, pasando por el FvD holandés, la Lega italiana o el Partido Nacional irlandés. Un viaje que este colectivo se encargó de difundir ampliamente en sus redes sociales.

Algunos hilos también conectan, de alguna manera, a este grupo con el principal partido de la ultraderecha patria: Vox. Según informa el diario El País, ambos han compartido campaña antiinmigración en Barcelona. DTN Europe, del que forman parte un puñado de jóvenes y cuya creación es reciente, apoyó una concentración convocada en Terrassa "contra la islamización" por la formación liderada por Santiago Abascal. Y diseñó un cartel, incluyendo tanto su logotipo como el de Vox, convocando una manifestación en la Ciudad Condal para exigir el cierre de un centro de acogida de inmigrantes.

Lo cierto es que en el grupo de Telegram hay de todo. Algunos mensajes no son, precisamente, amables con el partido de Abascal, quien ha evitado públicamente condenar la violencia ultra en Torre Pacheco. "Son unos judíos de mierda", escribe alguien que se esconde tras la imagen de una esvástica y la calavera de las SS sobre una bandera de España. Otros, sin embargo, lanzan algún "viva Vox". Y cuelgan fragmentos de las intervenciones de sus dirigentes. Por ejemplo, la que ha ofrecido este martes desde el Congreso su portavoz parlamentaria, Pepa Millán.

Un chat que ya se encuentra bajo la lupa de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Algunos, viendo la repercusión mediática que estaba teniendo el grupo, decidieron borrar sus cuentas. Demasiado tarde. Toda la información extraída de Telegram por Madrigal ya ha sido facilitada a los cuerpos policiales, cuya investigación ha cristalizado en la detención en Mataró del hombre que ejerce "labores de dirección dentro del movimiento de carácter supremacista xenófobo" por su presunta participación en un delito de incitación al odio y en la eliminación del canal. Investigaciones que están siendo coordinadas con un juzgado de San Javier y la Fiscalía de Delitos de Odio de la comunidad autónoma.