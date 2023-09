Seis de las diez mayores empresas del IBEX tienen al frente a Estados árabes e inversores extranjeros

La noticia ha abierto telediarios y se ha encaramado a lo alto de las portadas (y no sólo de la prensa económica): Telefónica ha pasado a tener un máximo accionista extranjero, tras adelantar a BBVA en la composición de la teleco. Pero, ¿es una rareza que una gran empresa española tenga al frente de su accionariado a una compañía foránea? Pues no. En realidad, si miramos al top 5 y al top 10 del empresariado español, se parece más a la regla que a la excepción.

Es cierto que el caso de Telefónica es especialmente delicado. Y no sólo por el carácter estratégico de la compañía, clave tanto en nuestras comunicaciones como en lo que entra en nuestras casas por las pantallas, sino también porque Arabia Saudí, cuya familia real ejerce el a través de un fondo soberano el control de la empresa que ha irrumpido en la teleco española, es un régimen autoritario acusado de vulneración constante de derechos humanos. Pero también lo es Qatar, cuyo fondo soberano es máximo accionista de Iberdrola, otra estratégica aún mayor que Telefónica si comparamos sus capitalizaciones.

Así que, mirada con atención, la operación STC Group –así se llama la compañía que ha irrumpido en Telefónica– tiene más de continuidad que de ruptura, como se concluye al analizar la estructura de propiedad de las compañías del IBEX. Cuatro de las cinco primeras y seis de las diez primeras están en manos de familias, fondos de inversión o Estados extranjeros:

– Iberdrola, segunda del indicador, presenta como primer accionista a Qatar Investment Authority, con el 8,69% [ver nota metodológica].

– Santander, BBVA y la proveedora de soluciones tecnológicas para el turismo Amadeus, tercera, cuarta y quinta de la lista, colocan arriba a la gestora de fondos estadounidense Blackrock, con el 6,2%, 7,4% y 5,24%, respectivamente. Un dato más sobre Blackrock, el superfondo con sede en Nueva York que preside Larry Fink: su portfolio recoge participaciones significativas en el 60% de todo el índice bursátil y es la compañía más poderosa, además, del banco Sabadell, así como de Repsol y Enagas. Es decir, su dominio se extiende a banca, energía y vivienda [ver aquí, aquí, aquí, aquí y aquí informaciones en detalle sobre Blackrock].

– La teleco Cellnex, octava del IBEX, tiene al frente a Edizione SRL, brazo inversor de la familia Benetton, con un 9,9%.

– Telefónica, novena, está encabezada por la saudí STC Group, también con el 9,9%. El control de esta compañía saudí corresponde al fondo soberano PIF, presidido por el príncipe heredero saudí, Mohammed Bin Salman.

¿Cuáles son las excepciones? Inditex, la primera del IBEX, controlada por Amancio Ortega, con casi un 60%. Caixabank, sexta, cuyo primer accionista es la Fundación La Caixa, con un 32,2%. Naturgy, séptima del indicador, donde Criteria, el holding de inversiones de Caixabank, suma un 26,7%. Y AENA, propiedad en un 51% de la pública Enaire.

Un multimillonario indio y el Estado italiano

Si ampliamos el foco, en las veinte primeras del empresas del IBEX por capitalización, diez tienen al frente a capitalistas extranjeros. Justo la mitad. A los casos ya citados hay que añadir cuatro. El multimillonario indio Lakshmi Mittal acumula un 37% de Arcelormittal, la mayor empresa siderúrgica mundial. Enel, el Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, que tiene como accionista de referencia al Ministerio de Economía y Finanzas Italiano, suma el 70,1% de Endesa. De nuevo Blackrock aparece al frente de Repsol, con un 5,48%. Y Qatar Airways tiene algo más del 25% de IAG, el conglomerado que une a Iberia y British Airways.

A medida que avanzamos en el listado y las empresas decrecen en volumen de capitalización, es menos probable que tengan al frente a un coloso extranjero. En total, en el IBEX son 14 de 35. Es decir, falta por detallar cuatro además de las diez ya vistas. ¿Cuáles? Tanto el banco Sabadell como Enagas identifican como el accionista con más derechos de voto a Blackrock, con un 4,46% y un 5,56%, respectivamente. La distribuidora Logista tiene en cabeza a Imperial Tobacco, con más de un 50%. Por último, en la socimi Colonial vuelve a aparecer arriba del todo Qatar Investment Authority, el mismo fondo soberano al frente de Iberdrola, en esta ocasión con un 19,03%.

Apellidos españoles

Como ha recalcado Pedro Ramiro, investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), el imaginario tradicional sobre los grandes nombres de la empresa en España está desfasado y no tiene en cuenta el "recambio de élites", por el cual los popes ya no son "las grandes familias" que hicieron fortuna con el desarrollismo. Eso no significa necesariamente que las fortunas extranjeras citadas en este artículo dominen las compañías que encabezan. Salvo un puñado de excepciones entre las que destaca Inditex, la mayoría en las juntas de accionistas se forja mediante alianzas. Ni tampoco implica que ya no queden apellidos españoles al frente de compañías españolas. Quedan. Y de relumbrón. El caso más destacable es el de Amancio Ortega en Inditex, principal empresa española en capitalización. Pero hay más, sea directamente o a través de sociedades: Rafael del Pino en Ferrovial, Florentino Pérez en ACS, José Manuel Entrecanales en Acciona, Jaime Botín en Bankinter...

Otras compañías que mantienen –dentro de la diversidad de su composición– liderazgo accionarial español son Grifols, Fluidra, Rovi, Solaria, Acerinox, Sacyr, Meliá... En Mapfre y Unicaja mandan fundaciones, como en Caixabank. Y al frente de Redeia y de Indra se sitúa el Estado a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, la conocida como SEPI. A pesar de las privatizaciones, la huella del Estado español no está borrada del IBEX.

Hay casos con letra pequeña, como el de la socimi Merlin Properties, que tiene como primer accionista (24,56%) al banco Santander, entidad española, sí, pero de la que no conviene olvidar que tiene como máximo accionista a Blackrock. La omnipresente gestora estadounidense es también la que más derechos de voto acumula en BBVA, que es, precisamente, la entidad española a la que los saudíes han desplazado del primer puesto en Telefónica.

